Hitachi Rail promuove la sostenibilità a Reggio Calabria: un incontro globale per il futuro del trasporto

L'evento ha messo in luce gli impegni del Gruppo per la decarbonizzazione, l'innovazione e l'inclusività, con un focus sulla digitalizzazione e un piano fotovoltaico che ridurrà le emissioni nello stabilimento calabrese

strategia globale hitachi

Hitachi Rail ha ospitato, nel suo stabilimento di Reggio Calabria, oltre 60 professionisti provenienti da diversi Paesi, in rappresentanza di Hitachi Corporate e di 8 Business Unit, per due giornate interamente dedicate alla sostenibilità. L’evento ha rappresentato un momento di confronto globale sui risultati, gli impegni e i programmi futuri del Gruppo, evidenziando l’attenzione crescente di Hitachi Rail verso un approccio integrato alla sostenibilità, che include ambiente, innovazione, inclusione sociale e sviluppo territoriale.

Nel sito di Reggio Calabria, Hitachi Rail sta implementando un piano di digitalizzazione e sostenibilità orientato alla decarbonizzazione e all’autonomia energetica. Il nuovo impianto fotovoltaico, operativo entro l’anno fiscale 2026, coprirà oltre il 70% del fabbisogno energetico dello stabilimento con energia rinnovabile, evitando l’emissione di circa 1.740 tonnellate di CO₂ all’anno. Questo intervento ridurrà le emissioni, consentirà un risparmio sui costi energetici (che rappresentano circa il 25% del costo totale del ciclo di vita) e rafforzerà la resilienza logistica.

Ma la sostenibilità per Hitachi Rail va oltre l’efficienza energetica: significa mobilità equa, inclusiva e connessa. Progettare soluzioni di trasporto che alleviano la congestione urbana, aumentano la produttività e collegano i centri urbani alle regioni rurali e transfrontaliere, garantendo parità di accesso alle opportunità. I treni Hitachi Rail includono spazi dedicati alle persone con disabilità, tecnologie intelligenti per facilitare l’esperienza di viaggio e segnaletica inclusiva, contribuendo a una mobilità realmente per tutti.

L’incontro ha coinvolto anche la città, sottolineando il legame tra l’azienda e il territorio. I partecipanti hanno preso parte a un’attività di volontariato ambientale per la pulizia della spiaggia di Reggio Calabria, visitato il Museo Archeologico Nazionale dei Bronzi di Riace, simbolo dell’identità calabrese, e condiviso momenti di convivialità, come la degustazione di un gelato artigianale locale.

“Essere in Hitachi oggi, vuol dire lavorare insieme su tutti i fronti per costruire la mobilità sostenibile del futuro – ha detto l’Ing. Ulderigo Zona, Chief Safety, Health, Environment & Quality Officer – a Reggio Calabria abbiamo riunito le migliori competenze globali per trasformare questi impegni in realtà. La sostenibilità è per noi un pilastro strategico, un vantaggio competitivo e un modo per creare fiducia, cultura e capacità per il futuro”.

