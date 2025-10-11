Futsal, Under 19: la Futura vuole confermarsi campione

Nuovo corso per l’Under 19 della Cadi Antincendi Futura, affidata alle cure di Alessandro D’Arrigo. La squadra, reduce da due titoli regionali consecutivi, si appresta a vivere una stagione ambiziosa, con l’obiettivo di confermarsi in Calabria e superare la fase interzonale, traguardo sfiorato per due anni di fila contro il settore giovanile della Meta Catania. Il roster – presentato ufficialmente in vista dell’esordio in programma domenica 12 ottobre 2025, alle ore 16 contro la Nausicaa, al Palattinà – si compone di diversi elementi di spicco, molti dei quali hanno già maturato esperienza in A2 Elite con la prima squadra, segno di un progetto che punta a valorizzare i giovani in un’ottica di crescita continuativa.

Tra i portieri, la squadra può contare su Giuseppe De Lorenzo e Andrea Ramondino, quest’ultimo già estremo difensore della A2 Elite. Tra i giocatori di movimento spiccano i nomi di Gabriele Squillaci, capitano designato che scalpita per rientrare dall’infortunio, suo fratello Alessandro, da anni punto importante della prima squadra, la new entry arrivata dalla capitale Gabriele Ficara, Christian Melito, anch’egli membro della prima squadra così come la new entry Pedro Mendes, e Vitor Borges, per tutti Vitinho, calcettista promettente che si è formato alla Scuola Calcio del Brasile di Marcio Toni. Ecco i giocatori di movimento: Iacopo Callea, Cosimo Cagnolo, Giuseppe Crea, Antonino Ielo, Giovanni pavone, Andrea Romeo, Luca Torrini, Domenico Turiano e Antonio Zagari.

La società, guidata dal presidente Nino Mallamaci, mira a consolidare il dominio regionale e a compiere quel passo in più in sede interzonale. Un traguardo che la squadra – giovane ma già rodata – cercherà di raggiungere con l’esperienza di D’Arrigo in panchina e l’entusiasmo di un gruppo selezionato e capace. Il percorso è lungo ed interessante: si parte con il primo atto di un campionato che si preannuncia ricco di soddisfazioni per i colori giallo-blu.