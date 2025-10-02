Futsal, la Futura in trasferta a Roma: la presentazione del match

La Cadi Antincendi Futura pronta alla prima trasferta stagionale: reggini impegnati sul campo dell'Italpol Roma

Futura Futsal squadra

Prima trasferta della stagione per la Cadi Antincendi Futura. Dopo la sconfitta all’esordio al Palattinà contro Canicattì, formazione forte e quotata, i giallo-blu giocano una gara altrettanto difficile. Sfida sul campo della neopromossa Italpol Roma. I capitolini hanno vinto la Serie A2 e puntano su di un gruppo quotatissimo nel pre-campionato. Si gioca alle ore 19 al Palaolgiata di Via Guido Cantini a Roma, con classica diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5. Falcidiati dalle assenze, i romani hanno perso all’esordio con un sonoro 8 a 1 in casa della New Taranto, dunque, avranno grande voglia di riscatto.

Risultato bugiardo, quindi e tanta voglia di fare bene. Pronti al recupero Ippoliti e Paulinho, vere leggende di questa disciplina, e Achilli reduce alla Serie A uniti a De Roma e Gravina, La Cadi ritroverà l’estro di Eriel Pizetta, pedina basilare per il club. Idem l’energia di Pasquale Torino. Nell’Italpol gioca l’ex Oscar Morgade, indimenticabili le sue reti in A2 al Palattinà.

