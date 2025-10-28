Festa d’Autunno a Scilla, Catalano: “Grazie ragazzi, vi siete messi in gioco contro gli stereotipi”

“Cari ragazzi, oggi non posso che alzarmi in piedi e applaudirvi con tutto il cuore. Con la Festa d’Autunno, avete dimostrato a tutti cosa significa essere una generazione che non si accontenta di parole, ma agisce con passione, creatività e un amore autentico per la propria terra. Indirettamente avete sfidato (in qualità di giovani) chi vi dipingeva come indifferenti, chi sussurrava che “tanto non cambia nulla” o che “i giovani non hanno voglia di fare”. E invece, con le vostre mani, il vostro entusiasmo e la vostra testardaggine, avete ridipinto Scilla di colori caldi, profumi autunnali e tanti sorrisi. Questo evento non è solo una festa ma per certi versi un manifesto di riscatto!“. È quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Comunale di Scilla Francesco Catalano.

“Avete scelto di mettervi in gioco senza aspettare nessuno, organizzando tutto in autogestione, tra amici e conoscenti chiedendo all’amministrazione comunale il minimo indispensabile (che vi è stato garantito). Tra bancarelle artigianali, musica che scalda l’anima e momenti di condivisione, avete ridato vita alla piazza, trasformandola in un luogo dove la comunità respira di nuovo unita. Non avete solo “fatto una festa”, avete riacceso il senso di appartenenza, quel filo invisibile che lega le persone a un luogo e le une alle altre.

Questo è il vostro più grande regalo a Scilla, prova che nessun stereotipo può spegnere la voglia di fare la differenza. Avete mostrato che, quando si crede in qualcosa, le difficoltà diventano trampolini e le critiche si trasformano in motivazione. Siete diventati esempi di come l’amore per la propria terra non si urla, ma si costruisce, mattone dopo mattone.

Che questa festa sia solo l’inizio. Continuate a seminare entusiasmo, a coltivare sogni collettivi e a ricordare a tutti che Scilla non è solo un posto sulla mappa ma una casa che vive grazie a chi, come voi, ha il coraggio di prendersene cura. Con gratitudine e orgoglio, un abbraccio a tutti voi“, conclude la nota del presidente Catalano.