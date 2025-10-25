Elezioni Regionali: in Puglia 12 liste presentate per oltre 650 candidati | DETTAGLI

Presentate le liste per le elezioni regionali in Puglia del prossimo 23 e 24 Novembre. I candidati presidente sono: Antonio Decaro, del centrosinistra, sostenuto dal Pd, dal Movimento Cinque Stelle, da Avs, dalla lista Decaro Presidente, dalla lista Per e dalla lista Avanti Popolari con Decaro Presidente. Quattro le liste a sostegno del candidato del centrodestra Lugi Lobuono. In corsa ci sono Fratelli d’Italia, la Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Per la presidenza della Regione sono candidati anche Sabino Mangano, con la lista Alleanza civica per la Puglia e Ada Donno con la lista “Puglia pacifista e popolare”. In totale le liste sono 12 con un totale di 650 candidati alla carica di consigliere regionale.