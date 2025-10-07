Elezioni Regionali Calabria 2025: le PREFERENZE di tutte le LISTE nelle 3 Circoscrizioni | DETTAGLI

Elezioni Regionali Calabria 2025: cala il sipario su questa tornata elettorale, proponiamo tutte le preferenze di tutte le liste delle circoscrizioni Nord, Centro e Sud

consiglio regionale calabria

Cala il sipario sulle elezioni regionali in Calabria. E’ stata una campagna elettorale dura e aspra con battibecchi continui tra Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. L’esito è stato netto con una vittoria chiara del centrodestra e con un campo progressista che non è riuscito minimamente ad impensierire la coalizione di Governo. Per quanto riguarda la composizione del consiglio regionale, come avevamo già ampiamente anticipato questa notte, è facile notare volti nuovi, ritorni e sorprese.

Sono 12 i consiglieri regionali riconfermati, mentre, a sorpresa, restano fuori politici del calibro di Wanda Ferro, Gentile, Bruno Bossio, De Gaetano, Gelardi. Da segnalare il ritorno a Palazzo Campanella di Pitaro e Orlandino Greco. Tra gli eletti anche il candidato presidente Tridico (se deciderà di rimanere in consiglio regionale e lasciare lo scranno all’europarlamento). Di seguito tutte le preferenze di tutte le liste delle tre circoscrizioni.

Elezioni Regionali: i voti di preferenza di tutte le liste della circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Liste Occhiuto

Forza Italia

  1. Gianluca Gallo* 30.165
  2. Pasqualina Straface* 13.363
  3. Elisabetta Santoianni* 10.661
  4. Antonio De Caprio 4.786
  5. Piercarlo Chiappetta 4.262
  6. Francesca Impieri 4.112
  7. Antonella Blandi 3.274
  8. Antonio Russo 1.932
  9. Angela Morrone 862

Occhiuto Presidente

  1. Pierluigi Caputo* 14.791
  2. Rosaria Succurro* 12.201
  3. Ugo Vetere 3.388
  4. Cataldo Minò 2.840
  5. Mattia Salimbeni 1.666
  6. Franceschina Bufano 1.016
  7. Vincenzo Ventimiglia 943
  8. Marisa Fiammetta Guido 559
  9. Giuseppina Vano 511

Fratelli d’Italia

  1. Angelo Brutto* 8.702
  2. Luciana De Francesco* 6.542
  3. Francesco Spadafora 5.969
  4. Pietro Molinaro 4.634
  5. Rosa Pignataro 3.374
  6. Sabrina Mannarino 3.088
  7. Dora Mauro 2.914
  8. Anna De Gaio 2.336
  9. Attilio Parrotta 1.184

Lega

  1. Orlandino Greco* 5.154
  2. Emira Ciodaro 4.153
  3. Katya Gentile 3.003
  4. Maria Annunziata De Marco 1.159
  5. Santo Capalbo 955
  6. Giovanni Schiavelli 912
  7. Antonio Belmonte 774
  8. Michele Covello 754
  9. Marianna Ardillo 743

Noi Moderati

  1. Riccardo Rosa* 1.195
  2. Sergio Del Giudice 1.150
  3. Davide Gravina 823
  4. Marilena Lanzino 817
  5. Elisa Scalercio 723
  6. Cinzia Mauro 402
  7. Adele Sirimarco 384
  8. Enrico Caligiuri 265
  9. Ermelinda Mazzei 255

Forza Azzurri

  1. Gregorio Iannotta 1.124
  2. Leonardo De Marco 1.104
  3. Umberto De Luca 587
  4. Felicità Laurito 577
  5. Daniela Carlucci 223
  6. Francesco Bernardo 168
  7. Francesca Greco 137
  8. Massimo Nardi 46
  9. Luisa Gatto 7

Udc-Dc

  1. Gennaro Licursi 482
  2. Anna Vigliaturo 479
  3. Vincenzo Borrelli 417
  4. Domenico Piattello 208
  5. Antonietta Fazio 177
  6. Antonio Russo Cataldo 142
  7. Massimiliano Ercole 131
  8. Rosetta Crisci 106
  9. Cinzia Naccarato 20

Sud chiama Nord-Partito animalista

  1. Sara Mauro 179
  2. Virgilio Salvatore Minniti 139
  3. Antonio Raddi 77
  4. Isabella Campana 7
  5. Carmelo Asta 4
  6. Simona Casadei 4
  7. Anna Capitano 2
  8. Patrick Palumbo 2
  9. Sandro Palazzolo 1

Liste Tridico

Partito Democratico

  1. Rosellina Madeo* 6.719
  2. Enza Bruno Bossio 5.751
  3. Pino Capalbo 5.364
  4. Franco Iacucci 4.413
  5. Mimmo Lo Polito 3.811
  6. Giuseppe Mazzuca 3.778
  7. Rosanna Mazzia 1.948
  8. Francesca Dorato 1.908
  9. Catia Filippo 1.841

Tridico Presidente

  1. Ferdinando Laghi* 5.194
  2. Biancamaria Rende 4.435
  3. Giovanbattista Nicoletti 4.256
  4. Ranieri Marcello Silvestro Filippelli 2.254
  5. Edoardo Giudiceandrea 2.104
  6. Daniela Bonofiglio 2.017
  7. Stefania Rota 1.348
  8. Ferdinando Nociti 1.348
  9. Rosa Principe 805

M5S

  1. Elisa Scutellà* 7.164
  2. Davide Tavernise 7.110
  3. Giuseppe Giorno 3.238
  4. Massimiliano Battaglia 2.984
  5. Veronica Buffone 2.468
  6. Antonio Maiolino 1.138
  7. Teresa Sicoli 1.068
  8. Concetta Cuparo 716
  9. Gianfranco Orsomarso 634

Democratici e Progressisti

  1. Francesco De Cicco 6.076
  2. Giuseppina Rachele Incarnato 5.055
  3. Umberto Federico 3.932
  4. Giuseppe Pugliese 684
  5. Domenico La Cava 581
  6. Donatella Donato 562
  7. Filomena Presta 314
  8. Maria Assunta Lattuca 308
  9. Biagio Caligiuri 41

Casa Riformista

  1. Filomena Greco 6.670
  2. Giuseppe Graziano 5.229
  3. Lucantonio Nicoletti 1.827
  4. Norina Scorza 1.133
  5. Amerigo Castiglione 1.327
  6. Francesca Cufone 1.113
  7. Gianmarco Manfrinato 969
  8. Gabriella De Seta 803
  9. Cosimo Savastano 692

Alleanza Verdi – Sinistra

  1. Maria Pia Funaro 2.422
  2. Francesco Giacomo Pignataro 1.744
  3. Walter Nocito 1.237
  4. Giuseppe Campana 955
  5. Michele Cosentino 940
  6. Annunziata Turano 508
  7. Donatella Di Cesare 499
  8. Giorgia Giampietro 205

Lista Toscano

Democrazia Sovrana Popolare 

  1. Luca Filippelli 404
  2. Alessandro Buccieri 324
  3. Francesco Toscano 279
  4. Claudia Castro 247
  5. Marco Rizzo 195
  6. Luigi Caputo 154
  7. Rosa Gaudio 135
  8. Paola Marinaccio 63
  9. Caterina Villi 41

Elezioni Regionali: i voti di preferenza di tutte le liste della circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)

Liste Occhiuto

Forza Italia

  1. Sergio Ferrari* 12.134
  2. Marco Polimeni* 8.831
  3. Elisabetta Aiello 8.471
  4. Antonello Talerico 8.130
  5. Maria Ylenia Fera 2.265
  6. Maria Grazia Pianura 2.023
  7. Saverio Russo 1.053
  8. Antonella Grandinetti 589

Occhiuto Presidente

  1. Emanuele Ionà* 6.833
  2. Michele Comito 6.445
  3. Frank Mario Santacroce 3.284
  4. Salvatore Gaetano 3.249
  5. Antonia Fiamingo 1.529
  6. Maria Molinaro 1.056
  7. Filippo Antonio Capellupo 941
  8. Rosina Lombardo 429

Fratelli d’Italia

  1. Antonio Montuoro 11.920
  2. Wanda Ferro 10.406
  3. Filippo Maria Pietropaolo 5.499
  4. Simona Ferraina 3.834
  5. Antonio Schiavello 1.303
  6. Dalila Nesci 820
  7. Domenico Perri 619
  8. Teresa Ruberto 432

Lega

  1. Filippo Mancuso 12.130
  2. Gianpaolo Bevilacqua 5.098
  3. Pietro Raso 5.064
  4. Silvia Parente 3.730
  5. Maria Teresa Stirparo 2.843
  6. Maria Limardo 2.018
  7. Cosima Teresa Miletta 1.533
  8. Elisenia Laudari 1.226

Noi Moderati 

  1. Vito Pitaro 11.995
  2. Giuseppina Mellace 3.047
  3. Gennaro Le Rose 2.310
  4. Valeria Fedele 2.239
  5. Lea Concolino 1.831
  6. Michele Rosato 1.443
  7. Antonio Giuseppe Sciumbata 1.169
  8. Pascasio Matacera 569

Udc-Dc 

  1. Gerlando Cuffaro 1.091
  2. Salvatore Bulzomì 920
  3. Romano Loielo 547
  4. Giuseppe Isabella 525
  5. Vincenzo Fulvio Attisani 455
  6. Rosa Procopio 403
  7. Mariana Iannello 251
  8. Anna Pesce 186

Forza Azzurri

  1. Salvatore Mascaro 843
  2. Antonio Mungo 542
  3. Cosimo De Pinto 369
  4. Giuseppina Staropoli 301
  5. Francesco Afflitto 242
  6. Giuseppe De Vito 151
  7. Patrizia Crapella 31
  8. Carla Caddeo 29

Sud chiama Nord – Partito animalista

  1. Vittorio Saladino 214
  2. Samanta Gallo 34
  3. Antonio Azzalini 25
  4. Salvatore Pittella 18
  5. Ida Passalis 17
  6. Anna Casaburi 5
  7. Emilia Maria Mazzuca 4
  8. Vincenzo Giuseppe Sestito 1

Liste Tridico

Partito Democratico

  1. Ernesto Alecci* 12.591
  2. Giusy Iemma 6.546
  3. Raffaele Mammoliti 4.761
  4. Elisabeth Sacco 4.725
  5. Amalia Bruni 4.053
  6. Leo Barberio 3.803
  7. Luigi Tassone 3.266
  8. Alessandra Pugliese 1.101

Tridico Presidente

  1. Enzo Bruno 2.728
  2. Francesco Del Giudice 2.216
  3. Filippo Sestito 1.756
  4. Maria Rosaria Franzè 1.719
  5. Giovanni Primerano 1.105
  6. Paola Petronio 977
  7. Monica Nardi 752
  8. Angela Cristina Medaglia 519

Casa Riformista

  1. Francesco De Nisi 7.314
  2. Emanuela Capalbo 1.976
  3. Carmen Carceo 1.900
  4. Giuseppe Condello 1.866
  5. Serena Del Negro 1.668
  6. Raffaella Ruberto 1.518
  7. Francesco Muraca 1.029
  8. Francesco De Nardo 828

M5S

  1. Elisabetta Maria Barbuto 2.045
  2. Marco Miceli 1.767
  3. Luigi Antonio Stranieri 1.514
  4. Ilario Sorgiovanni 1.200
  5. Daniela Francesca Iannazzo 977
  6. Olinda Suriano 920
  7. Chiara Patertì 802
  8. Terri Boemi 657

Alleanza Verdi – Sinistra

  1. Gianmichele Bosco 4.199
  2. Antonio Lo Schiavo 4.123
  3. Bernadette Serratore 1.369
  4. Alessia Piperno 931
  5. Domenico Villì 863
  6. Raffaella Cosentino 848
  7. Margherita Perri 671
  8. Sergio Genco 489

Democratici e Progressisti 

  1. Francesco Pitaro 5.484
  2. Stefano Soriano 1.810
  3. Laura Moschella 1.228
  4. Antonio Belcastro 1.183
  5. Milena Liotta 868
  6. Luciano Lo Prete 738
  7. Vincenzo Costantino 721
  8. Giuseppe Scali 31

Lista Toscano

Democrazia Sovrana Popolare

  1. Francesco Toscano 291
  2. Antonietta Veneziano 244
  3. Caterina Villì 203
  4. Marco Rizzo 142
  5. Giuseppe Pulvirenti 130
  6. Michele Caruso 107
  7. Maria Giovanna Zavaglia 51

Elezioni Regionali: i voti di preferenza di tutte le liste della circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Liste Occhiuto

Forza Italia

  1. Salvatore Cirillo* 19.225
  2. Domenico Giannetta* 10.452
  3. Cetty Scarcella 6.881
  4. Serena Anghelone 4.569
  5. Virginia Parisi 3.033
  6. Antonino Zimbalatti 2.749
  7. Rocco Biasi 1.747

Lega 

  1. Giuseppe Mattiani* 12.619
  2. Francesco Sarica 7.180
  3. Daniela Demetrio 5.031
  4. Anna Maria Stanganelli 4.424
  5. Armando Neri 2.874
  6. Giuseppe Gelardi 2.798
  7. Caterina Capponi 2.058

Fratelli d’Italia

  1. Giovanni Calabrese* 11.351
  2. Daniela Iiriti 6.909
  3. Stefano Princi 6.525
  4. Ramona Calafiore 3.395
  5. Francesco Praticò 2.959
  6. Giovanna Cusumano 2.489
  7. Marco Cascarano 2.236

Occhiuto Presidente

  1. Giacomo Crinò 9.036
  2. Giuseppe Zampogna 7.579
  3. Eulalia Micheli 4.642
  4. Antonino Parrello 2.158
  5. Chiara Luccisano 2.099
  6. Fortunata Ieracitano 1.085
  7. Raffaele Sainato 1.005

Noi Moderati

  1. Gaetano Rao 2.057
  2. Orlando Fazzolari 1.312
  3. Antonino Crea 526
  4. Maria Marilena Mammone 299
  5. Antonio Malara 290
  6. Maria Grazia Pascale 133
  7. Francesca Eroi 93

Udc-Dc

  1. Riccardo Occhipinti 1.778
  2. Luigi Marcianò 529
  3. Evelin Giada 509
  4. Pancrazio Walter Melcore 204
  5. Daniela Moscato 125
  6. Antonino Francesco Latella 123
  7. Manuela Barletta 37

Forza Azzurri

  1. Giuseppe Nucera 544
  2. Giuliana Barberi 169
  3. Roberta Caldovino 159
  4. Gabriella Castelletti 78
  5. Enzo Rocco Bartolo 53
  6. Giuseppe Ventra 21
  7. Antonio Condoleo 7

Sud chiama Nord-Partito Animalista 

  1. Dario Salvatore Borrelli 207
  2. Marilene Bonavita 74
  3. Giuseppe Adamo 68
  4. Andrea Marino 38
  5. Federica Candido 9
  6. Vincenzo Surace 5
  7. Ilaria Paolillo 2

Liste Tridico

Partito Democratico

  1. Giuseppe Ranuccio* 10.638
  2. Giuseppe Falcomatà* 10.341
  3. Giovanni Muraca 5.518
  4. Lucia Nucera 4.394
  5. Maria Teresa Floccari 3.221
  6. Vincenzo Maesano 2.176
  7. Patrizia Morabito 880

Democratici e Progressisti

  1. Nino De Gaetano 4.908
  2. Carmelo Versace 3.563
  3. Giuggy Palmenta 2.324
  4. Caterina Belcastro 1.933
  5. Marcella Borrello 750
  6. Antonio Morabito 708
  7. Alessandra Papandrea 314

Alleanza Verdi – Sinistra 

  1. Michele Tripodi 2.597
  2. Salvatore Fuda 2.141
  3. Demetrio Delfino 1.946
  4. Donatella Di Cesare 1.115
  5. Sonia Patti 504
  6. Patrizia Gambardella 208

Tridico Presidente 

  1. Caterina Trecroci 1.740
  2. Saverio Pazzano 1.691
  3. Irene Calabrò 1.337
  4. Domenico Gattuso 511
  5. Fabio Foti 354
  6. Rosalba Larosa 312
  7. Michele Mileto 308

M5S

  1. Antonio Germanò 1.023
  2. Giovanna Milena Roschetti 721
  3. Filippo Zavaglia 680
  4. Rosario Antipasqua 602
  5. Elisa Scutellà 488
  6. Ismaele Ottavio Caruso 277
  7. Benedetta Genovese 175

Casa Riformista 

  1. Domenico Pirrotta 1.005
  2. Giuseppe Mammoliti 935
  3. Adriana Andriani 289
  4. Jessica Fiorentina Pisani 154
  5. Christian Cosimi 26
  6. Angiolina Borgese 16
  7. Amedeo di Tillo 16

Lista Toscano

Democrazia Sovrana Popolare

  1. Francesco Toscano 369
  2. Maria Luisa Campolo 120
  3. Antonino Pugliese 129
  4. Marco Rizzo 109
  5. Giuseppe Triolo 81
  6. Domenica Francesca Greco 40
  7. Felicia Fortugno 36

* Gli eletti in consiglio regionale

