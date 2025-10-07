Elezioni Regionali Calabria 2025: le PREFERENZE di tutte le LISTE nelle 3 Circoscrizioni | DETTAGLI

Cala il sipario sulle elezioni regionali in Calabria. E’ stata una campagna elettorale dura e aspra con battibecchi continui tra Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. L’esito è stato netto con una vittoria chiara del centrodestra e con un campo progressista che non è riuscito minimamente ad impensierire la coalizione di Governo. Per quanto riguarda la composizione del consiglio regionale, come avevamo già ampiamente anticipato questa notte, è facile notare volti nuovi, ritorni e sorprese.
Sono 12 i consiglieri regionali riconfermati, mentre, a sorpresa, restano fuori politici del calibro di Wanda Ferro, Gentile, Bruno Bossio, De Gaetano, Gelardi. Da segnalare il ritorno a Palazzo Campanella di Pitaro e Orlandino Greco. Tra gli eletti anche il candidato presidente Tridico (se deciderà di rimanere in consiglio regionale e lasciare lo scranno all’europarlamento). Di seguito tutte le preferenze di tutte le liste delle tre circoscrizioni.
Elezioni Regionali: i voti di preferenza di tutte le liste della circoscrizione Sud (Reggio Calabria)
Liste Occhiuto
Forza Italia
- Gianluca Gallo* 30.165
- Pasqualina Straface* 13.363
- Elisabetta Santoianni* 10.661
- Antonio De Caprio 4.786
- Piercarlo Chiappetta 4.262
- Francesca Impieri 4.112
- Antonella Blandi 3.274
- Antonio Russo 1.932
- Angela Morrone 862
Occhiuto Presidente
- Pierluigi Caputo* 14.791
- Rosaria Succurro* 12.201
- Ugo Vetere 3.388
- Cataldo Minò 2.840
- Mattia Salimbeni 1.666
- Franceschina Bufano 1.016
- Vincenzo Ventimiglia 943
- Marisa Fiammetta Guido 559
- Giuseppina Vano 511
Fratelli d’Italia
- Angelo Brutto* 8.702
- Luciana De Francesco* 6.542
- Francesco Spadafora 5.969
- Pietro Molinaro 4.634
- Rosa Pignataro 3.374
- Sabrina Mannarino 3.088
- Dora Mauro 2.914
- Anna De Gaio 2.336
- Attilio Parrotta 1.184
Lega
- Orlandino Greco* 5.154
- Emira Ciodaro 4.153
- Katya Gentile 3.003
- Maria Annunziata De Marco 1.159
- Santo Capalbo 955
- Giovanni Schiavelli 912
- Antonio Belmonte 774
- Michele Covello 754
- Marianna Ardillo 743
Noi Moderati
- Riccardo Rosa* 1.195
- Sergio Del Giudice 1.150
- Davide Gravina 823
- Marilena Lanzino 817
- Elisa Scalercio 723
- Cinzia Mauro 402
- Adele Sirimarco 384
- Enrico Caligiuri 265
- Ermelinda Mazzei 255
Forza Azzurri
- Gregorio Iannotta 1.124
- Leonardo De Marco 1.104
- Umberto De Luca 587
- Felicità Laurito 577
- Daniela Carlucci 223
- Francesco Bernardo 168
- Francesca Greco 137
- Massimo Nardi 46
- Luisa Gatto 7
Udc-Dc
- Gennaro Licursi 482
- Anna Vigliaturo 479
- Vincenzo Borrelli 417
- Domenico Piattello 208
- Antonietta Fazio 177
- Antonio Russo Cataldo 142
- Massimiliano Ercole 131
- Rosetta Crisci 106
- Cinzia Naccarato 20
Sud chiama Nord-Partito animalista
- Sara Mauro 179
- Virgilio Salvatore Minniti 139
- Antonio Raddi 77
- Isabella Campana 7
- Carmelo Asta 4
- Simona Casadei 4
- Anna Capitano 2
- Patrick Palumbo 2
- Sandro Palazzolo 1
Liste Tridico
Partito Democratico
- Rosellina Madeo* 6.719
- Enza Bruno Bossio 5.751
- Pino Capalbo 5.364
- Franco Iacucci 4.413
- Mimmo Lo Polito 3.811
- Giuseppe Mazzuca 3.778
- Rosanna Mazzia 1.948
- Francesca Dorato 1.908
- Catia Filippo 1.841
Tridico Presidente
- Ferdinando Laghi* 5.194
- Biancamaria Rende 4.435
- Giovanbattista Nicoletti 4.256
- Ranieri Marcello Silvestro Filippelli 2.254
- Edoardo Giudiceandrea 2.104
- Daniela Bonofiglio 2.017
- Stefania Rota 1.348
- Ferdinando Nociti 1.348
- Rosa Principe 805
M5S
- Elisa Scutellà* 7.164
- Davide Tavernise 7.110
- Giuseppe Giorno 3.238
- Massimiliano Battaglia 2.984
- Veronica Buffone 2.468
- Antonio Maiolino 1.138
- Teresa Sicoli 1.068
- Concetta Cuparo 716
- Gianfranco Orsomarso 634
Democratici e Progressisti
- Francesco De Cicco 6.076
- Giuseppina Rachele Incarnato 5.055
- Umberto Federico 3.932
- Giuseppe Pugliese 684
- Domenico La Cava 581
- Donatella Donato 562
- Filomena Presta 314
- Maria Assunta Lattuca 308
- Biagio Caligiuri 41
Casa Riformista
- Filomena Greco 6.670
- Giuseppe Graziano 5.229
- Lucantonio Nicoletti 1.827
- Norina Scorza 1.133
- Amerigo Castiglione 1.327
- Francesca Cufone 1.113
- Gianmarco Manfrinato 969
- Gabriella De Seta 803
- Cosimo Savastano 692
Alleanza Verdi – Sinistra
- Maria Pia Funaro 2.422
- Francesco Giacomo Pignataro 1.744
- Walter Nocito 1.237
- Giuseppe Campana 955
- Michele Cosentino 940
- Annunziata Turano 508
- Donatella Di Cesare 499
- Giorgia Giampietro 205
Lista Toscano
Democrazia Sovrana Popolare
- Luca Filippelli 404
- Alessandro Buccieri 324
- Francesco Toscano 279
- Claudia Castro 247
- Marco Rizzo 195
- Luigi Caputo 154
- Rosa Gaudio 135
- Paola Marinaccio 63
- Caterina Villi 41
Elezioni Regionali: i voti di preferenza di tutte le liste della circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)
Liste Occhiuto
Forza Italia
- Sergio Ferrari* 12.134
- Marco Polimeni* 8.831
- Elisabetta Aiello 8.471
- Antonello Talerico 8.130
- Maria Ylenia Fera 2.265
- Maria Grazia Pianura 2.023
- Saverio Russo 1.053
- Antonella Grandinetti 589
Occhiuto Presidente
- Emanuele Ionà* 6.833
- Michele Comito 6.445
- Frank Mario Santacroce 3.284
- Salvatore Gaetano 3.249
- Antonia Fiamingo 1.529
- Maria Molinaro 1.056
- Filippo Antonio Capellupo 941
- Rosina Lombardo 429
Fratelli d’Italia
- Antonio Montuoro 11.920
- Wanda Ferro 10.406
- Filippo Maria Pietropaolo 5.499
- Simona Ferraina 3.834
- Antonio Schiavello 1.303
- Dalila Nesci 820
- Domenico Perri 619
- Teresa Ruberto 432
Lega
- Filippo Mancuso 12.130
- Gianpaolo Bevilacqua 5.098
- Pietro Raso 5.064
- Silvia Parente 3.730
- Maria Teresa Stirparo 2.843
- Maria Limardo 2.018
- Cosima Teresa Miletta 1.533
- Elisenia Laudari 1.226
Noi Moderati
- Vito Pitaro 11.995
- Giuseppina Mellace 3.047
- Gennaro Le Rose 2.310
- Valeria Fedele 2.239
- Lea Concolino 1.831
- Michele Rosato 1.443
- Antonio Giuseppe Sciumbata 1.169
- Pascasio Matacera 569
Udc-Dc
- Gerlando Cuffaro 1.091
- Salvatore Bulzomì 920
- Romano Loielo 547
- Giuseppe Isabella 525
- Vincenzo Fulvio Attisani 455
- Rosa Procopio 403
- Mariana Iannello 251
- Anna Pesce 186
Forza Azzurri
- Salvatore Mascaro 843
- Antonio Mungo 542
- Cosimo De Pinto 369
- Giuseppina Staropoli 301
- Francesco Afflitto 242
- Giuseppe De Vito 151
- Patrizia Crapella 31
- Carla Caddeo 29
Sud chiama Nord – Partito animalista
- Vittorio Saladino 214
- Samanta Gallo 34
- Antonio Azzalini 25
- Salvatore Pittella 18
- Ida Passalis 17
- Anna Casaburi 5
- Emilia Maria Mazzuca 4
- Vincenzo Giuseppe Sestito 1
Liste Tridico
Partito Democratico
- Ernesto Alecci* 12.591
- Giusy Iemma 6.546
- Raffaele Mammoliti 4.761
- Elisabeth Sacco 4.725
- Amalia Bruni 4.053
- Leo Barberio 3.803
- Luigi Tassone 3.266
- Alessandra Pugliese 1.101
Tridico Presidente
- Enzo Bruno 2.728
- Francesco Del Giudice 2.216
- Filippo Sestito 1.756
- Maria Rosaria Franzè 1.719
- Giovanni Primerano 1.105
- Paola Petronio 977
- Monica Nardi 752
- Angela Cristina Medaglia 519
Casa Riformista
- Francesco De Nisi 7.314
- Emanuela Capalbo 1.976
- Carmen Carceo 1.900
- Giuseppe Condello 1.866
- Serena Del Negro 1.668
- Raffaella Ruberto 1.518
- Francesco Muraca 1.029
- Francesco De Nardo 828
M5S
- Elisabetta Maria Barbuto 2.045
- Marco Miceli 1.767
- Luigi Antonio Stranieri 1.514
- Ilario Sorgiovanni 1.200
- Daniela Francesca Iannazzo 977
- Olinda Suriano 920
- Chiara Patertì 802
- Terri Boemi 657
Alleanza Verdi – Sinistra
- Gianmichele Bosco 4.199
- Antonio Lo Schiavo 4.123
- Bernadette Serratore 1.369
- Alessia Piperno 931
- Domenico Villì 863
- Raffaella Cosentino 848
- Margherita Perri 671
- Sergio Genco 489
Democratici e Progressisti
- Francesco Pitaro 5.484
- Stefano Soriano 1.810
- Laura Moschella 1.228
- Antonio Belcastro 1.183
- Milena Liotta 868
- Luciano Lo Prete 738
- Vincenzo Costantino 721
- Giuseppe Scali 31
Lista Toscano
Democrazia Sovrana Popolare
- Francesco Toscano 291
- Antonietta Veneziano 244
- Caterina Villì 203
- Marco Rizzo 142
- Giuseppe Pulvirenti 130
- Michele Caruso 107
- Maria Giovanna Zavaglia 51
Liste Occhiuto
Forza Italia
- Salvatore Cirillo* 19.225
- Domenico Giannetta* 10.452
- Cetty Scarcella 6.881
- Serena Anghelone 4.569
- Virginia Parisi 3.033
- Antonino Zimbalatti 2.749
- Rocco Biasi 1.747
Lega
- Giuseppe Mattiani* 12.619
- Francesco Sarica 7.180
- Daniela Demetrio 5.031
- Anna Maria Stanganelli 4.424
- Armando Neri 2.874
- Giuseppe Gelardi 2.798
- Caterina Capponi 2.058
Fratelli d’Italia
- Giovanni Calabrese* 11.351
- Daniela Iiriti 6.909
- Stefano Princi 6.525
- Ramona Calafiore 3.395
- Francesco Praticò 2.959
- Giovanna Cusumano 2.489
- Marco Cascarano 2.236
Occhiuto Presidente
- Giacomo Crinò 9.036
- Giuseppe Zampogna 7.579
- Eulalia Micheli 4.642
- Antonino Parrello 2.158
- Chiara Luccisano 2.099
- Fortunata Ieracitano 1.085
- Raffaele Sainato 1.005
Noi Moderati
- Gaetano Rao 2.057
- Orlando Fazzolari 1.312
- Antonino Crea 526
- Maria Marilena Mammone 299
- Antonio Malara 290
- Maria Grazia Pascale 133
- Francesca Eroi 93
Udc-Dc
- Riccardo Occhipinti 1.778
- Luigi Marcianò 529
- Evelin Giada 509
- Pancrazio Walter Melcore 204
- Daniela Moscato 125
- Antonino Francesco Latella 123
- Manuela Barletta 37
Forza Azzurri
- Giuseppe Nucera 544
- Giuliana Barberi 169
- Roberta Caldovino 159
- Gabriella Castelletti 78
- Enzo Rocco Bartolo 53
- Giuseppe Ventra 21
- Antonio Condoleo 7
Sud chiama Nord-Partito Animalista
- Dario Salvatore Borrelli 207
- Marilene Bonavita 74
- Giuseppe Adamo 68
- Andrea Marino 38
- Federica Candido 9
- Vincenzo Surace 5
- Ilaria Paolillo 2
Liste Tridico
Partito Democratico
- Giuseppe Ranuccio* 10.638
- Giuseppe Falcomatà* 10.341
- Giovanni Muraca 5.518
- Lucia Nucera 4.394
- Maria Teresa Floccari 3.221
- Vincenzo Maesano 2.176
- Patrizia Morabito 880
Democratici e Progressisti
- Nino De Gaetano 4.908
- Carmelo Versace 3.563
- Giuggy Palmenta 2.324
- Caterina Belcastro 1.933
- Marcella Borrello 750
- Antonio Morabito 708
- Alessandra Papandrea 314
Alleanza Verdi – Sinistra
- Michele Tripodi 2.597
- Salvatore Fuda 2.141
- Demetrio Delfino 1.946
- Donatella Di Cesare 1.115
- Sonia Patti 504
- Patrizia Gambardella 208
Tridico Presidente
- Caterina Trecroci 1.740
- Saverio Pazzano 1.691
- Irene Calabrò 1.337
- Domenico Gattuso 511
- Fabio Foti 354
- Rosalba Larosa 312
- Michele Mileto 308
M5S
- Antonio Germanò 1.023
- Giovanna Milena Roschetti 721
- Filippo Zavaglia 680
- Rosario Antipasqua 602
- Elisa Scutellà 488
- Ismaele Ottavio Caruso 277
- Benedetta Genovese 175
Casa Riformista
- Domenico Pirrotta 1.005
- Giuseppe Mammoliti 935
- Adriana Andriani 289
- Jessica Fiorentina Pisani 154
- Christian Cosimi 26
- Angiolina Borgese 16
- Amedeo di Tillo 16
Lista Toscano
Democrazia Sovrana Popolare
- Francesco Toscano 369
- Maria Luisa Campolo 120
- Antonino Pugliese 129
- Marco Rizzo 109
- Giuseppe Triolo 81
- Domenica Francesca Greco 40
- Felicia Fortugno 36
* Gli eletti in consiglio regionale