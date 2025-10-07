Elezioni Regionali Calabria 2025: le PREFERENZE di tutte le LISTE nelle 3 Circoscrizioni | DETTAGLI

Cala il sipario sulle elezioni regionali in Calabria. E’ stata una campagna elettorale dura e aspra con battibecchi continui tra Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. L’esito è stato netto con una vittoria chiara del centrodestra e con un campo progressista che non è riuscito minimamente ad impensierire la coalizione di Governo. Per quanto riguarda la composizione del consiglio regionale, come avevamo già ampiamente anticipato questa notte, è facile notare volti nuovi, ritorni e sorprese.

Sono 12 i consiglieri regionali riconfermati, mentre, a sorpresa, restano fuori politici del calibro di Wanda Ferro, Gentile, Bruno Bossio, De Gaetano, Gelardi. Da segnalare il ritorno a Palazzo Campanella di Pitaro e Orlandino Greco. Tra gli eletti anche il candidato presidente Tridico (se deciderà di rimanere in consiglio regionale e lasciare lo scranno all’europarlamento). Di seguito tutte le preferenze di tutte le liste delle tre circoscrizioni.

Elezioni Regionali: i voti di preferenza di tutte le liste della circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Liste Occhiuto

Forza Italia

Gianluca Gallo* 30.165 Pasqualina Straface* 13.363 Elisabetta Santoianni* 10.661 Antonio De Caprio 4.786 Piercarlo Chiappetta 4.262 Francesca Impieri 4.112 Antonella Blandi 3.274 Antonio Russo 1.932 Angela Morrone 862

Occhiuto Presidente

Pierluigi Caputo* 14.791 Rosaria Succurro* 12.201 Ugo Vetere 3.388 Cataldo Minò 2.840 Mattia Salimbeni 1.666 Franceschina Bufano 1.016 Vincenzo Ventimiglia 943 Marisa Fiammetta Guido 559 Giuseppina Vano 511

Fratelli d’Italia

Angelo Brutto* 8.702 Luciana De Francesco* 6.542 Francesco Spadafora 5.969 Pietro Molinaro 4.634 Rosa Pignataro 3.374 Sabrina Mannarino 3.088 Dora Mauro 2.914 Anna De Gaio 2.336 Attilio Parrotta 1.184

Lega

Orlandino Greco* 5.154 Emira Ciodaro 4.153 Katya Gentile 3.003 Maria Annunziata De Marco 1.159 Santo Capalbo 955 Giovanni Schiavelli 912 Antonio Belmonte 774 Michele Covello 754 Marianna Ardillo 743

Noi Moderati

Riccardo Rosa* 1.195 Sergio Del Giudice 1.150 Davide Gravina 823 Marilena Lanzino 817 Elisa Scalercio 723 Cinzia Mauro 402 Adele Sirimarco 384 Enrico Caligiuri 265 Ermelinda Mazzei 255

Forza Azzurri

Gregorio Iannotta 1.124 Leonardo De Marco 1.104 Umberto De Luca 587 Felicità Laurito 577 Daniela Carlucci 223 Francesco Bernardo 168 Francesca Greco 137 Massimo Nardi 46 Luisa Gatto 7

Udc-Dc

Gennaro Licursi 482 Anna Vigliaturo 479 Vincenzo Borrelli 417 Domenico Piattello 208 Antonietta Fazio 177 Antonio Russo Cataldo 142 Massimiliano Ercole 131 Rosetta Crisci 106 Cinzia Naccarato 20

Sud chiama Nord-Partito animalista

Sara Mauro 179 Virgilio Salvatore Minniti 139 Antonio Raddi 77 Isabella Campana 7 Carmelo Asta 4 Simona Casadei 4 Anna Capitano 2 Patrick Palumbo 2 Sandro Palazzolo 1

Liste Tridico

Partito Democratico

Rosellina Madeo* 6.719 Enza Bruno Bossio 5.751 Pino Capalbo 5.364 Franco Iacucci 4.413 Mimmo Lo Polito 3.811 Giuseppe Mazzuca 3.778 Rosanna Mazzia 1.948 Francesca Dorato 1.908 Catia Filippo 1.841

Tridico Presidente

Ferdinando Laghi* 5.194 Biancamaria Rende 4.435 Giovanbattista Nicoletti 4.256 Ranieri Marcello Silvestro Filippelli 2.254 Edoardo Giudiceandrea 2.104 Daniela Bonofiglio 2.017 Stefania Rota 1.348 Ferdinando Nociti 1.348 Rosa Principe 805

M5S

Elisa Scutellà* 7.164 Davide Tavernise 7.110 Giuseppe Giorno 3.238 Massimiliano Battaglia 2.984 Veronica Buffone 2.468 Antonio Maiolino 1.138 Teresa Sicoli 1.068 Concetta Cuparo 716 Gianfranco Orsomarso 634

Democratici e Progressisti

Francesco De Cicco 6.076 Giuseppina Rachele Incarnato 5.055 Umberto Federico 3.932 Giuseppe Pugliese 684 Domenico La Cava 581 Donatella Donato 562 Filomena Presta 314 Maria Assunta Lattuca 308 Biagio Caligiuri 41

Casa Riformista

Filomena Greco 6.670 Giuseppe Graziano 5.229 Lucantonio Nicoletti 1.827 Norina Scorza 1.133 Amerigo Castiglione 1.327 Francesca Cufone 1.113 Gianmarco Manfrinato 969 Gabriella De Seta 803 Cosimo Savastano 692

Alleanza Verdi – Sinistra

Maria Pia Funaro 2.422 Francesco Giacomo Pignataro 1.744 Walter Nocito 1.237 Giuseppe Campana 955 Michele Cosentino 940 Annunziata Turano 508 Donatella Di Cesare 499 Giorgia Giampietro 205

Lista Toscano

Democrazia Sovrana Popolare

Luca Filippelli 404 Alessandro Buccieri 324 Francesco Toscano 279 Claudia Castro 247 Marco Rizzo 195 Luigi Caputo 154 Rosa Gaudio 135 Paola Marinaccio 63 Caterina Villi 41

Elezioni Regionali: i voti di preferenza di tutte le liste della circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)

Liste Occhiuto

Forza Italia

Sergio Ferrari* 12.134 Marco Polimeni* 8.831 Elisabetta Aiello 8.471 Antonello Talerico 8.130 Maria Ylenia Fera 2.265 Maria Grazia Pianura 2.023 Saverio Russo 1.053 Antonella Grandinetti 589

Occhiuto Presidente

Emanuele Ionà* 6.833 Michele Comito 6.445 Frank Mario Santacroce 3.284 Salvatore Gaetano 3.249 Antonia Fiamingo 1.529 Maria Molinaro 1.056 Filippo Antonio Capellupo 941 Rosina Lombardo 429

Fratelli d’Italia

Antonio Montuoro 11.920 Wanda Ferro 10.406 Filippo Maria Pietropaolo 5.499 Simona Ferraina 3.834 Antonio Schiavello 1.303 Dalila Nesci 820 Domenico Perri 619 Teresa Ruberto 432

Lega

Filippo Mancuso 12.130 Gianpaolo Bevilacqua 5.098 Pietro Raso 5.064 Silvia Parente 3.730 Maria Teresa Stirparo 2.843 Maria Limardo 2.018 Cosima Teresa Miletta 1.533 Elisenia Laudari 1.226

Noi Moderati

Vito Pitaro 11.995 Giuseppina Mellace 3.047 Gennaro Le Rose 2.310 Valeria Fedele 2.239 Lea Concolino 1.831 Michele Rosato 1.443 Antonio Giuseppe Sciumbata 1.169 Pascasio Matacera 569

Udc-Dc

Gerlando Cuffaro 1.091 Salvatore Bulzomì 920 Romano Loielo 547 Giuseppe Isabella 525 Vincenzo Fulvio Attisani 455 Rosa Procopio 403 Mariana Iannello 251 Anna Pesce 186

Forza Azzurri

Salvatore Mascaro 843 Antonio Mungo 542 Cosimo De Pinto 369 Giuseppina Staropoli 301 Francesco Afflitto 242 Giuseppe De Vito 151 Patrizia Crapella 31 Carla Caddeo 29

Sud chiama Nord – Partito animalista

Vittorio Saladino 214 Samanta Gallo 34 Antonio Azzalini 25 Salvatore Pittella 18 Ida Passalis 17 Anna Casaburi 5 Emilia Maria Mazzuca 4 Vincenzo Giuseppe Sestito 1

Liste Tridico

Partito Democratico

Ernesto Alecci* 12.591 Giusy Iemma 6.546 Raffaele Mammoliti 4.761 Elisabeth Sacco 4.725 Amalia Bruni 4.053 Leo Barberio 3.803 Luigi Tassone 3.266 Alessandra Pugliese 1.101

Tridico Presidente

Enzo Bruno 2.728 Francesco Del Giudice 2.216 Filippo Sestito 1.756 Maria Rosaria Franzè 1.719 Giovanni Primerano 1.105 Paola Petronio 977 Monica Nardi 752 Angela Cristina Medaglia 519

Casa Riformista

Francesco De Nisi 7.314 Emanuela Capalbo 1.976 Carmen Carceo 1.900 Giuseppe Condello 1.866 Serena Del Negro 1.668 Raffaella Ruberto 1.518 Francesco Muraca 1.029 Francesco De Nardo 828

M5S

Elisabetta Maria Barbuto 2.045 Marco Miceli 1.767 Luigi Antonio Stranieri 1.514 Ilario Sorgiovanni 1.200 Daniela Francesca Iannazzo 977 Olinda Suriano 920 Chiara Patertì 802 Terri Boemi 657

Alleanza Verdi – Sinistra

Gianmichele Bosco 4.199 Antonio Lo Schiavo 4.123 Bernadette Serratore 1.369 Alessia Piperno 931 Domenico Villì 863 Raffaella Cosentino 848 Margherita Perri 671 Sergio Genco 489

Democratici e Progressisti

Francesco Pitaro 5.484 Stefano Soriano 1.810 Laura Moschella 1.228 Antonio Belcastro 1.183 Milena Liotta 868 Luciano Lo Prete 738 Vincenzo Costantino 721 Giuseppe Scali 31

Lista Toscano

Democrazia Sovrana Popolare

Francesco Toscano 291 Antonietta Veneziano 244 Caterina Villì 203 Marco Rizzo 142 Giuseppe Pulvirenti 130 Michele Caruso 107 Maria Giovanna Zavaglia 51

Elezioni Regionali: i voti di preferenza di tutte le liste della circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Liste Occhiuto

Forza Italia

Salvatore Cirillo* 19.225 Domenico Giannetta* 10.452 Cetty Scarcella 6.881 Serena Anghelone 4.569 Virginia Parisi 3.033 Antonino Zimbalatti 2.749 Rocco Biasi 1.747

Lega

Giuseppe Mattiani* 12.619 Francesco Sarica 7.180 Daniela Demetrio 5.031 Anna Maria Stanganelli 4.424 Armando Neri 2.874 Giuseppe Gelardi 2.798 Caterina Capponi 2.058

Fratelli d’Italia

Giovanni Calabrese* 11.351 Daniela Iiriti 6.909 Stefano Princi 6.525 Ramona Calafiore 3.395 Francesco Praticò 2.959 Giovanna Cusumano 2.489 Marco Cascarano 2.236

Occhiuto Presidente

Giacomo Crinò 9.036 Giuseppe Zampogna 7.579 Eulalia Micheli 4.642 Antonino Parrello 2.158 Chiara Luccisano 2.099 Fortunata Ieracitano 1.085 Raffaele Sainato 1.005

Noi Moderati

Gaetano Rao 2.057 Orlando Fazzolari 1.312 Antonino Crea 526 Maria Marilena Mammone 299 Antonio Malara 290 Maria Grazia Pascale 133 Francesca Eroi 93

Udc-Dc

Riccardo Occhipinti 1.778 Luigi Marcianò 529 Evelin Giada 509 Pancrazio Walter Melcore 204 Daniela Moscato 125 Antonino Francesco Latella 123 Manuela Barletta 37

Forza Azzurri

Giuseppe Nucera 544 Giuliana Barberi 169 Roberta Caldovino 159 Gabriella Castelletti 78 Enzo Rocco Bartolo 53 Giuseppe Ventra 21 Antonio Condoleo 7

Sud chiama Nord-Partito Animalista

Dario Salvatore Borrelli 207 Marilene Bonavita 74 Giuseppe Adamo 68 Andrea Marino 38 Federica Candido 9 Vincenzo Surace 5 Ilaria Paolillo 2

Liste Tridico

Partito Democratico

Giuseppe Ranuccio* 10.638 Giuseppe Falcomatà* 10.341 Giovanni Muraca 5.518 Lucia Nucera 4.394 Maria Teresa Floccari 3.221 Vincenzo Maesano 2.176 Patrizia Morabito 880

Democratici e Progressisti

Nino De Gaetano 4.908 Carmelo Versace 3.563 Giuggy Palmenta 2.324 Caterina Belcastro 1.933 Marcella Borrello 750 Antonio Morabito 708 Alessandra Papandrea 314

Alleanza Verdi – Sinistra

Michele Tripodi 2.597 Salvatore Fuda 2.141 Demetrio Delfino 1.946 Donatella Di Cesare 1.115 Sonia Patti 504 Patrizia Gambardella 208

Tridico Presidente

Caterina Trecroci 1.740 Saverio Pazzano 1.691 Irene Calabrò 1.337 Domenico Gattuso 511 Fabio Foti 354 Rosalba Larosa 312 Michele Mileto 308

M5S

Antonio Germanò 1.023 Giovanna Milena Roschetti 721 Filippo Zavaglia 680 Rosario Antipasqua 602 Elisa Scutellà 488 Ismaele Ottavio Caruso 277 Benedetta Genovese 175

Casa Riformista

Domenico Pirrotta 1.005 Giuseppe Mammoliti 935 Adriana Andriani 289 Jessica Fiorentina Pisani 154 Christian Cosimi 26 Angiolina Borgese 16 Amedeo di Tillo 16

Lista Toscano

Democrazia Sovrana Popolare

Francesco Toscano 369 Maria Luisa Campolo 120 Antonino Pugliese 129 Marco Rizzo 109 Giuseppe Triolo 81 Domenica Francesca Greco 40 Felicia Fortugno 36

* Gli eletti in consiglio regionale