Dierre, Scortica: “una ‘birretta’ per derby e compleanno di Cernic. Cocuzza? Ostica, serve concentrazione”

Un derby vinto con carattere e tanta concentrazione. A parlare, dopo la vittoria ed in preparazione al prossimo impegno, è il capitano della Dierre Basketball Reggio Calabria, Giacomo Scortica, che analizza la prestazione della sua squadra e guarda con determinazione alla prossima, impegnativa trasferta. “Dal campo abbiamo avuto un’ottima prova di concentrazione fin dal primo minuto – esordisce Scortica -. Abbiamo avuto poi un calo, soprattutto di concentrazione e siamo stati bravi e compatti a saperlo gestire. Per portare il risultato a casa è servito soprattutto quel tipo di concentrazione che ci ha aiutato“. Un tema, quello dei cali di rendimento, su cui il capitano indica la via per migliorare: “sicuramente questi alti e bassi si possono curare in allenamento, cercando di rimanere concentrati dal primo minuto fino all’ultimo, partendo già dal riscaldamento“.

Un momento più leggero è dedicato ai festeggiamenti per il compagno Roberto Cernic per il super bottino dei quarantacinque punti e per il recente compleanno dell’esterno laziale. “Abbiamo festeggiato una combo con il suo compleanno – racconta Scortica – ci siamo fatti una “birretta” di squadra tutti insieme per continuare a fare gruppo“.

L’attenzione si sposta alla prossima sfida in trasferta contro una squadra forte come il Cocuzza reduce da una sconfitta e carica di rivalsa. “Sappiamo che è una squadra molto ostica in casa loro. Sono molto intensi, hanno due ottimi giocatori, appunto l’ex Dimitrović e Scimone. Ci aspettiamo una grande prova per testare la nostra concentrazione e riuscire a mantenerla per 40 minuti“.

Infine, un pensiero affettuoso per la città di Reggio Calabria. “Mi trovo molto bene. L’ho detto fin dal primo giorno: super. Tutto super bello – conclude – L’accoglienza, la società, le persone, i compagni. Tutto veramente bello“.