Dierre batte Trapani, Scortica: “impariamo da alti e bassi. Bene l’ingresso di Alescio”

Quattro vittorie su quattro. La Dierre continua la sua marcia perfetta in campionato, ma l’ultima fatica, contro una coriacea Virtus Trapani, è stata tutt’altro che una passeggiata. A parlare, ai microfoni della società, è il capitano Giacomo Scortica, che con la solita schiettezza analizza una vittoria arrivata soffiando sul bollente. “È la dimostrazione che nulla è scontato fino alla fine”, esordisce Scortica. “Partita bellissima, intensa, e alla fine l’abbiamo portata a casa. Onore alla Virtus Trapani. Che gara hai vissuto? Allora, abbiamo vissuto una gara di alti e bassi dove noi provavamo a fare un break e loro ci recuperavano”.

Un inizio di stagione da dream team, con quattro successi in altrettante gare. Ma ti aspettavi questo inizio? “Sinceramente sì – risponde senza esitazione – perché bisogna essere sempre fiduciosi dei propri mezzi. Noi siamo carichi e vogliamo portare sempre la vittoria a casa”.

Proprio una partita come questa, piena di sofferenza e colpi di scena, potrebbe rivelarsi un banco di prova fondamentale per la crescita del gruppo. “Penso che una partita del genere serva da insegnamento per tutti voi sul come resistere, sul come combattere un avversario esperto che le ha provate tutte. Sì, ci servirà di esperienza questo, di non prendere nessuna partita sotto gamba, ma soprattutto di tenere quella famosa concentrazione dell’ultima intervista che bisogna tenere al 100% per 40 minuti”.

Un cenno di elogio, infine, non può che andare a un compagno che ha dato una scossa importante nel momento del bisogno. “Esatto, molto bene Alescio. Sì, sì, infatti io sono contento per lui. È entrato con determinazione, senza paura, ha difeso bene, ha fatto pure una bella schiacciata e bene bene”.

Un’altra vittoria che vale doppio: due punti in classifica e una lezione di vita per una squadra che non smette di imparare e, al contempo, di vincere.