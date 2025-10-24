Denise Pipitone: ecco come sarebbe la bimba scomparsa 25 anni fa. Piera Maggio: “diamo a Denise la possibilità di ritrovare la strada di casa”

Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo, non perde le speranze di riabbracciare la figlia. Un nuovo annuncio a pochi giorni del suo compleanno, che cade il 26 ottobre 2000. Nei suoi canali social, la donna ha pubblicato la foto simulazione di come sarebbe adesso sua figlia, che avrebbe 25 anni. L’Age Progression è stato realizzato grazie a una professionista americana esperta del settore, che ha elaborato l’immagine di Denise con l’ausilio delle foto dei genitori, fondamentali per questo lavoro, e con le analisi tecniche corrette.

“Vi chiediamo gentilmente di condividere in massa – aggiunge firmando il testo alla fine, con il suo nome e quello di Pietro Pulizzi, padre di Denise-, possibilmente non con copia e incolla. Vorrei che il profilo e le pagine ufficiali da sempre arrivassero anche all’estero. Diamo a Denise la possibilità di ritrovare la strada di casa e di riabbracciare i suoi veri genitori utilizzando questi contatti. Grazie”.