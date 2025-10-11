Dal Granillo al Palacalafiore, passando per Estonia-Italia: Tommaso Buffon porta ancora Reggio Calabria in giro per il mondo

C’è Chieti, c’è Lucca, c’è Massa. E c’è Reggio Calabria. C’è, manco a dirlo, Buffon. Gigi? No, quello è in panchina con un calabrese. L’altro calabrese è Tommaso Buffon, che tra Granillo e Palacalafiore trova anche il tempo per fare un salto a Tallin, in Estonia, per assistere al match di qualificazione ai Mondiali dell’Italia, vittoriosa questa sera per 1-3. Tommaso Buffon, storico tifoso di Reggina e Viola, e vero e proprio simbolo in casa e in trasferta, con le sue bandiere trasudanti di passione questa sera era anche lì, in Estonia. Non è la prima volta che lo si vede girare il mondo per seguire l’Italia, insieme ad altri connazionali con la stessa passione. A portare in alto, con orgoglio, il nome di Reggio Calabria.