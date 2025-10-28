Canone RAI: i termini per richiedere l’esenzione per tutto il 2026

Il canone TV, meglio noto come “canone RAI”, è l’imposta dovuta per la detenzione di un apparecchio televisivo. Fino al 2016, era possibile pagare l’intero importo in un’unica soluzione, compilando un apposito bollettino postale. A seguito della riforma implementata dalla Legge di Bilancio del 2016, il canone viene addebitato direttamente sulla bolletta della luce, suddiviso in dieci rate mensili.

Non tutti gli utenti sono tenuti a versare il canone; la normativa vigente, infatti, prevede diversi casi di esonero, con tanto di rimborso per coloro che hanno eventualmente pagato somme non dovute. Di seguito, vediamo tutto quanto c’è da sapere in merito e quali sono le modalità per usufruire del diritto di esenzione del canone.

Cos’è il ‘canone RAI’ e come funziona

A differenza di quanto si possa pensare, il canone TV non è una ‘tassa’ per vedere solo i canali RAI. Questo malinteso nasce dall’abitudine, ormai consolidata, di associare l’imposta al servizio pubblico radiotelevisivo; in realtà, il canone è stato introdotto ben prima della nascita della RAI stessa e della diffusione dell’emittenza televisiva in Italia. Di contro, per oltre due decenni, le uniche trasmissioni televisive di carattere nazionale erano quelle dei canali RAI (Primo, Secondo e Terzo); inoltre, parte del canone serve effettivamente a finanziare le attività dell’azienda che eroga il servizio pubblico, in particolare per bilanciare i limiti sull’affollamento pubblicitario, più stringenti rispetto a quelli previsti per le emittenti commerciali private.

In origine, infatti, il ‘canone’ era dovuto per la detenzione di un qualsiasi apparecchio in grado di ricevere le “radioaudizioni” (le trasmissioni radiofoniche). Successivamente, con la comparsa di nuovi mezzi di trasmissione (i televisori) e la nascita del servizio radio-televisivo pubblico a metà degli anni Cinquanta, il canone si è evoluto in un’imposta sulla detenzione di un qualsivoglia apparecchio abilitato alla ricezione del segnale radiotelevisivo. In estrema sintesi, quindi, è l’imposta da pagare per avere almeno una TV funzionante in casa; va pagata una sola volta ed è a carico dell’intestatario di un’utenza luce domestica.

È bene notare che “detenzione” non significa “possesso” né “proprietà”; in altre parole, non conta chi abbia comprato il televisore ma, ai fini del pagamento del canone, ciò che importa è l’effettiva disponibilità dell’apparecchio all’interno della casa. Non conta, inoltre, né quale utilizzo se ne faccia né quali canali vengano effettivamente visualizzati dall’utente. Pertanto, il canone è dovuto anche se non si guardano le reti RAI.

Come avviene l’addebito del canone?

Come già accennato, dal 2016 il canone TV si paga tramite addebito sulla bolletta della luce. L’importo dovuto su base annua (90 euro) viene suddiviso in dieci rate uguali (9 euro al mese) e addebitato all’utente direttamente dal fornitore dell’energia elettrica; questi, infatti, salvo diversa comunicazione, presume che il cliente sia anche detentore di un apparecchio televisivo e, come previsto dalla norma, inserisce tra le voci fatturate in bolletta anche quella relativa al canone.

Il meccanismo non dipende dalla tipologia di offerta sottoscritta né dalla struttura della stessa; le rate del canone vengono aggiunte al totale da pagare, in base alla fatturazione (mensile o bimestrale). Ragion per cui, sia gli utenti che hanno un contratto a prezzo fisso sia quelli che hanno preferito un’offerta a prezzo indicizzato sono tenuti a pagare il canone con questa modalità, a patto di non rientrare tra le categorie di utenti che hanno diritto all’esonero.

Casi di esonero: quando il canone può non essere pagato

La normativa vigente annovera diversi casi di esonero; come si può facilmente intuire, uno di questi è rappresentato dalla mancata detenzione di un apparecchio televisivo. In pratica, se in casa non c’è un televisore, o qualsiasi altro dispositivo in grado di ricevere e decifrare il segnale radiotelevisivo, il pagamento del canone non è dovuto.

In tal caso, l’utente può procedere con la disdetta del canone RAI; allo scopo, è sufficiente compilare un’apposita dichiarazione sostituiva (il modulo è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate) e compilare il “Quadro A”, come spiega anche l’approfondimento a tema presente sul portale di Reset Energia. La dichiarazione, si legge, può essere inviata a mezzo posta raccomandata o tramite PEC, oppure avvalendosi dell’applicativo online accessibile direttamente dal sito dell’Agenzia stessa. La comunicazione va inoltrata ogni anno e qualora le condizioni dovessero variare (con, ad esempio, l’acquisto di una TV), è necessario presentare una comunicazione specifica.

Altri casi di esonero

Sono esonerati dal pagamento del canone TV anche gli utenti che hanno compiuto 75 anni il cui reddito complessivo non supera gli 8.000 euro all’anno. L’esenzione non scatta in automatico ma va richiesta inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposita modulistica, debitamente compilata; naturalmente, in tal caso, è sufficiente una sola comunicazione, a differenza della mancata detenzione dell’apparecchio televisivo. Non sono tenuti a pagare il canone anche i militari e i diplomatici stranieri.

Termini per le richieste di disdetta del canone

I termini per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone variano in base al caso di specie. Come spiega il portale dell’Agenzia delle Entrate, i termini per presentare la dichiarazione di non detenzione sono:

dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento . Entro tali termini, la dichiarazione presentata ha effetto per l’intero anno di riferimento. Per beneficiare dell’esenzione per tutto il 2026 , gli aventi diritto hanno tempo fino al 31 gennaio 2026 per inviare la propria comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

. Entro tali termini, la dichiarazione presentata ha effetto per l’intero anno di riferimento. , gli aventi diritto hanno tempo per inviare la propria comunicazione all’Agenzia delle Entrate; dal 1° febbraio al 30 giugno , la dichiarazione consente di beneficiare dell’esonero solo per i sei mesi successivi;

, la dichiarazione consente di beneficiare dell’esonero solo per i sei mesi successivi; dal 1° luglio in poi, la dichiarazione fa scattare l’esenzione per tutto l’anno successivo.

“La dichiarazione di non detenzione” – spiega l’Agenzia delle Entrate – “perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica”.

Gli utenti over 75 con reddito sotto soglia possono invece comunicare il proprio status all’Agenzia delle Entrate in qualsiasi momento; l’esonero scatta in base al periodo in cui il richiedente raggiunge il 75° anno di età; inoltre, se nel mentre ha pagato indebitamente una o più rate del canone, può chiedere il rimborso delle somme versate.