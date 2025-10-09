Bergarè, l’Agrumiturismo e l’offerta turistica di Reggio Calabria protagonisti al TTG di Rimini

La Camera di commercio reggina presente al TTG, in partenariato con Città metropolitana, ha portato alla ribalta con il workshop “Destinazione Reggio Calabria: il profumo di un viaggio unico nel cuore del Mediterraneo”, il Bergamotto di Reggio Calabria, considerato il principe degli agrumi per le sue caratteristiche uniche e per le sue innumerevoli proprietà benefiche. Da anni la Camera di commercio di Reggio Calabria è attivamente impegnata nella valorizzazione del Bergamotto, protagonista assoluto di Bergarè, l’evento di animazione territoriale che l’Ente reggino organizza dal 2022 e di cui, proprio al wokshop di Rimini è stato presentato in anteprima il programma dell’edizione 2025, che si svolgerà nella suggestiva location del Castello Aragonese di Reggio Calabria dal 23 al 26 ottobre p.v.

“La Camera di commercio è impegnata a 360 gradi nella valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria quale elemento unico e identitario del territorio. Da 4 anni organizza Bergarè, una 4 giorni di eventi dedicati alla valorizazione della filiera produttiva del prezioso agrume” ha dichiarato il Presidente Antonino Tramontana. “Reggio con il suo Bergamotto profuma il mondo ma non solo. Il Bergamotto, infatti, non è solo un prezioso agrume ma è anche un elemento identitario del territorio tanto da poter diventare un attrattore turistico” ha proseguito il Presidente Tramontana che ha anche stimato con precisione la dimensione del distretto bergamotticolo reggino: in particolare 2200 ettari coltivati, 700 aziende attive tra produzione e trasformazione del prodotto con oltre 10.000 addetti tra diretti ed indiretti. E proprio il tema del Bergamotto quale attrattore turistico è stato presentato nel corso del workshop da Daniele Donnici, consulente ricercatore Isnart, nel suo intervento dal titolo “Il Bergamotto di Reggio Calabria, da patrimonio agrumicolo identitario ad attrattore turistico”.

Il bergamotto, simbolo del territorio reggino, diventa il punto di partenza per costruire una narrazione turistica autentica e coinvolgente. Questo nuovo progetto camerale, legato all’ “Agrumiturismo”, rappresenta una occasione per creare diverse opportunità e dare un impulso significativo allo sviluppo del territorio. Uno degli obiettivi è sviluppare e testare un percorso esperienziale integrato, in grado di coniugare natura, cultura, enogastronomia e saperi locali e attivare una rete operativa tra operatori agricoli, turistici e culturali. Il progetto rappresenta una prima tappa, snella ma strategica, di un processo più ampio di valorizzazione territoriale che potrà rappresentare anche una best practice replicabile in altri territori.

Un importante contributo all’iniziativa, moderata da Marco Giovenco, Direttore della rivista “Itinerari e Luoghi”, è stato portato da Antonio Muià, vice Presidente dell’Associazione Reggio Calabria Welcome, la rete degli operatori aderenti all’omonimo progetto promosso dall’Ente camerale per favorire l’aggregazione tra gli operatori della filiera e la costruzione di un’offerta turistica organizzata e per valorizzare le tante risorse culturali e naturalistiche del territorio metropolitano. Con il suo intervento dal titolo “Reggio Calabria tra cultura e natura: itinerari ed esperienze nella punta dello stivale” Muià ha presentato un ampio ventaglio di proposte di esperienze, heritage e sport activity, da poter vivere nel territorio calabrese. Il workshop ha registrato la partecipazione di giornalisti, esperti di settore e operatori turistici.