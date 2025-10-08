Belvedere Marittimo, dal 17 al 24 ottobre il progetto “Olly fa cinema” | INFO

Dal 17 al 24 ottobre 2025, il Museo del Mare di Belvedere Marittimo ospita la nuova mostra personale di Cécile Chiron Cavallerio, “Olly fa cinema”, un progetto artistico che fonde poesia visiva, introspezione e riflessione sociale. Originaria della Francia ma da anni vive a Belvedere M.mo, Cécile Chiron Cavallerio alle spalle una lunga esperienza nel campo delle arti decorative, da cui ha tratto una raffinata sensibilità estetica e una profonda attenzione ai materiali e ai linguaggi visivi. Negli ultimi anni ha intrapreso un percorso più personale come artista plastica, sperimentando tra video, creazioni grafiche e scrittura, in una ricerca che intreccia dimensione intima e sguardo universale.

Protagonista della mostra è Olly, una piccola bambola ispirata alla celebre Barbie, che diventa il filo conduttore di un racconto visivo e poetico. Attraverso dieci video e una serie di opere grafiche originali, l’artista dà voce ai propri sentimenti, alle percezioni nate da un’immagine, da un suono, da un frammento di vita. Ma Olly non è soltanto un alter ego o una figura simbolica: è anche lo specchio delle donne contemporanee, dei loro desideri, delle loro fragilità e della ricerca di un posto autentico nel mondo. L’opera di Cécile Chiron Cavallerio, con la sua delicatezza e il suo impegno, si muove tra ironia e introspezione, tra estetica pop e riflessione critica.

La Mostra “Olly fa cinema” propone così un percorso visivo e sonoro in cui immagine, musica e parola si intrecciano in un dialogo costante, offrendo al pubblico una riflessione delicata ma incisiva sul rapporto tra estetica, sentimento e rappresentazione femminile.

“Olly è il mio modo di raccontare ciò che sento e ciò che vedo, – spiega l’artista –Attraverso di lei posso dare forma a emozioni che spesso restano invisibili, ma che appartengono a tutte le donne. Ogni video nasce da un istante, da una parola, da un suono che mi attraversa”.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 18:30, alla presenza dell’artista. La mostra sarà visitabile fino al 24 ottobre, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva dove immagine, musica e parola dialogano in un linguaggio unico e poetico.

Una mostra sensibile e impegnata, che invita lo spettatore a guardare oltre la superficie dell’immagine, per riscoprire – attraverso Olly – un frammento di sé.