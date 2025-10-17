Basket, voglia di poker per la Dierre: sabato alle 19 arriva Virtus Trapani. La presentazione della sfida

In vetta, per restarci. Con il consueto orario delle ore 19 del sabato, 18 ottobre, al Palacalafiore, la Dierre Basket scende in campo contro la neopromossa Virtus Trapani. Sfida da non sottovalutare per Capitan Scortica e soci che hanno vinto le prime tre partite staccando tutte le avversarie. Si rivede in Calabria, a distanza di tantissimi anni, Coach Valerio Napoli, allenatore che i nostalgici potranno ricordare anche a Gioia Tauro. Roster esperto: Svoboda, visto anche a Reggio, stella della vecchia B1, è il condottiero. I fratelli Genovese, Frisella, Costura, Giorgio Gentile assicurano esperienza. Campoya è la new entry nel roster anche l’ex Catanzaro Cirobisi.

Morale alto in casa Dierre con la consapevolezza di poter fare bene sotto la guida di Coach Inguaggiato per poi prepararsi alla difficile trasferta in casa della Nova. La gara verrà trasmessa sul canale Facebook di Rac, in contemporanea sulla pagina social della Dierre, con la telecronaca di Giovanni Mafrici. Arbitrano i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme ed Alessandro Prestia di Catanzaro.

“Dopo il successo del ‘carretto’ di due settimane fa con un impianto appassionato e festante, questa volta la società, insieme al food-partner Sottozero, presenza il mini-stecco rosa, per sostenere il Mese della Prevenzione al Femminile. Una dolce occasione per essere vicini a una causa importante. Ottobre è il mese dedicato alla salute delle donne e alla prevenzione, soprattutto del tumore al seno. Vogliamo ricordare l’importanza dei controlli periodici: visite ginecologiche, pap-test, autopalpazione ed ecografie possono fare la differenza” si legge in una nota del club.