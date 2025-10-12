Basket, una Dierre Reggio Calabria scatenata vola in vetta: contro il Cocuzza arriva la terza vittoria consecutiva

I bianco-blu di coach Inguaggiato regolano 104-78 una incompleta Peppino Cocuzza Basket, sfruttando al meglio la profondità di squadra e mettendo a segno una prestazione di gruppo di altissimo livello. La corsa della Dierre non conosce soste. Terza partita, terzo successo. Un punteggio perfetto che vale il primo posto in solitaria in classifica temporaneo, sfruttando la sconfitta della Nova a Trapani. La partita è stata decisa da una serie di scelte vincenti e da un collettivo che ha saputo alzarsi in un momento di necessità. In assenza di due pilastri come l’ex Mladen Dmitrovic e il play titolare De Gaetano per i siciliani, la squadra reggina ne ha sfruttato bene le

Il ritmo è stato impostato subito dai padroni di casa: primo quarto chiuso sul 32-19, con la Dierre che ha mostrato subito chiare idee in attacco, nonostante un black out elettrico all’impianto durato una ventina di minuti circa. Il vantaggio è stato consolidato nella prima metà della partita e poi definitivamente sfondato nel terzo quarto, un parziale monstre di 30-16 che ha spezzato le gambe agli avversari e ha permesso di gestire gli ultimi 10 minuti. Timide le operazioni di rimonta siciliane grazie alle triple di Scimone.

Sulla scia di questa prestazione corale, spicca l’ottima prestazione di Douglas Marini, molto bene così come il Capitano Scortica, e l’esplosione dalla panchina di La Mastra e Alescio, che hanno portato energia e punti nel momento del bisogno, contribuendo a mantenere alto il ritmo. Epifani, in doppia nonostante condizioni non al Top e Miljianic chiuderanno in doppia. Con questa vittoria, la Dierre lancia un messaggio chiaro al campionato: la vetta non è un caso, ma un obiettivo. Sabato 18 ottobre, i bianco-blu ritorneranno in casa, alle ore 19 per affrontare la Virtus Trapani.

Il tabellino

A.S.D. DIERRE – PEPPINO COCUZZA – BASKET MILAZZO: 104 – 78 (32-19, 21-18, 30-16, 21-25)

A.S.D. DIERRE: Scortica 19, Marini 20, Miljanic 14, Epifani 13, Petrovic 8, La Mastra 8, Cernic 7, Alescio 6, Arrighini 6, Fazzari 3, Votano 0.All Inguaggiato. Ass Marcianò.

PEPPINO COCUZZA – BASKET MILAZZO: Scimone 18, Montanari 18, Preci 12, Onoto 11, Mazzullo 11, De Siqueira 8, Ficara 0, De Gaetano 0, Cianciafara 0, Amico 0. All Baldaro.

Arbitri: Cavallaro di Zafferano e Cantarella DI Giarre.