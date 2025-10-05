Amodeo e Campagner in finale agli Internazionali di Danza Sportiva al Foro Italico

Splendido risultato per la coppia italiana formata da Matteo Amodeo e Siria Campagner, che si è distinta nella disciplina Danze Latino Americane – Categoria Under 21, conquistando l’accesso alla finale e classificandosi al 5° posto agli Internazionali di Danza Sportiva svoltisi al Foro Italico di Roma, presso il PalaTiziano. La manifestazione, organizzata dalla FIDESM in collaborazione con la WDSF (World DanceSport Federation), ha visto la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte del mondo, confermandosi uno degli appuntamenti più prestigiosi e competitivi del calendario internazionale.

Il risultato ottenuto da Amodeo e Campagner è frutto di un percorso di crescita tecnica e artistica costante, costruito con impegno e determinazione sotto la guida dei maestri Alessandro De Sio e Francesco Cotroneo, che da anni seguono e sostengono la coppia nel loro cammino agonistico.

A coronare una settimana già ricca di soddisfazioni, Matteo e Siria sono stati premiati nella Sala d’Onore del CONI a Roma per i loro meriti sportivi, in occasione della cerimonia ufficiale dedicata agli atleti di alto livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM). Un riconoscimento che conferma il valore e la professionalità di due giovani talenti italiani capaci di rappresentare con eleganza, passione e orgoglio la danza sportiva nel panorama internazionale.