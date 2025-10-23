A Reggio Calabria la presentazione del romando di Mimmo Gangemi “A me la Gloria”

Domenica 26 ottobre alle ore 18,00 (questo sarà il nuovo orario d’inizio, visto che da domenica entra in vigore l’ora solare , lancette da domenica un’ora indietro), sarà ospite il notissimo scrittore Mimmo Gangemi con il suo nuovo romanzo “A me la Gloria”, edizione Solferino. Con l’autore dialogherà Francesco Miroddi, che oltre ad essere un noto critico d’arte , è un finissimo intellettuale in campo cinematografico e letterario , da qualche anno è componente della commissione del Premio di Poesia Ettore Pensabene.

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni nella sala Museo FS Pietro Germi della stazione di RC S. Caterina, per conoscere il racconto del bellissimo romanzo di Mimmo Gangemi di una storia che inizia:

è il 27 gennaio del 1930 quando lui la vede: una ragazza non ancora ventenne, che fuma e conversa disinvolta a una festa sontuosa, noncurante delle occhiatacce delle dame; lui, conte di bell’aspetto con fama di libertino, rientrato in Italia dopo alcuni anni, la ricorda bambina e ne è inspiegabilmente attratto. Non è bella come le altre donne che ha frequentato ma è scintillante, tagliente e autoritaria, e soprattutto è indipendente. Si innamorano nel giro di due settimane. È il 24 aprile quando celebrano il loro matrimonio, benedetto dallo sguardo fiero e approvante del Duce: Benito Mussolini, il padre della sposa. Nel corso degli anni, quel colpo di fulmine iniziale maturerà in un amore solido e tenace, nonostante le ingerenze della politica, le isterie di lei e l’irrequietezza di lui, i continui e reciproci tradimenti. Un amore continuamente messo alla prova da una Storia che ha in serbo molti colpi di scena, per Edda Mussolini e Galeazzo Ciano come per il resto del mondo.

Questo romanzo attraversa un tempo di acciaio e di sangue: il patto tra Mussolini e Hitler, l’entrata in guerra, i rovesci del conflitto, la parabola del fascismo dall’apice del consenso alla sua tragica fine. Mimmo Gangemi chiama i suoi personaggi fuori dai libri di storia, intrecciando amore e politica in una vicenda squisitamente umana che ci porta nell’intimità delle stanze dove è nato, e si è drammaticamente concluso, il regime fascista. Appuntamento per domenica 26 ottobre alle ore 18,00 alla stazione FS di RC S Caterina, da questa settimana la Storica edicola di Franco Cogliandro di Piazza Castello diventa il punto di riferimento culturale dell’associazione Incontriamoci Sempre, oltre ad essere un’edicola (resistente) è anche un centro importante di testi di ogni genere ed è anche fornitissima di libri di autori e scrittori di altissimo livello.