A Reggio Calabria la presentazione del libro “La voce di Artù” e la cerimonia del Premio Gens Aurea

Lunedì 6 ottobre p.v., con inizio alle ore 9,30, presso la sala “Perri” di Palazzo Alvaro sito in piazza Italia a Reggio Calabria, avrà luogo la presentazione del libro edito dall’Associazione Centaurea ETS “La voce di Artù”, con l’intervento di illustri ospiti che relazioneranno in tema di tutela degli animali di affezione. Saranno presenti p. Antonio Maria Carfì che ogni anno amministra la benedizione agli animali da compagnia, esponenti del mondo del volontariato quali la dott.ssa Aguglia ed il dott. Miriello, impegnati a difendere ed assicurare il benessere degli animali sul territorio attraverso molteplici iniziative, la dott.ssa Carmela Crupi esperta di pet – therapy ed il veterinario dott. Carmelo De Stefano, vicino al mondo del volontariato, che condivideranno le loro esperienze.

Al termine della presentazione avrà luogo la cerimonia di consegna del premio “Gens Aurea” – Riconoscimento a personaggi illustri della nostra terra, conferito annualmente dall’Associazione e giunto alla quattordicesima edizione; il premio si inserisce nell’alveo delle iniziative ideate e realizzate dalla Centaurea in aderenza agli scopi statutari: la valorizzazione del patrimonio culturale, morale ed intellettuale del mondo femminile, attraverso attività sociali, artistiche e di intrattenimento, organizzate a scopo benefico e divulgativo e la cura e la custodia del Creato attraverso iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi.

Per questa edizione del riconoscimento, la scelta è caduta sul giovane artista reggino Aldo Sacchetti, quale esempio di “cittadino del mondo” che mantiene salde le sue radici e attraverso la tecnica e la creatività esprime un nuovo modello di professionista. Il premio vuole essere un segno di apprezzamento e di stima e l’occasione per indicare alle giovani generazioni un esempio virtuoso e positivo in un periodo storico di grande incertezza.