A Reggio Calabria i “Carmina Burana” di Carl Orff: il grande evento musicale diretto dal maestro Tirotta | INFO

Lunedì 20 ottobre, alle ore 20:00, in occasione dell’apertura del Festival Francesco Cilea, presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria andrà in scena il capolavoro di Carl Orff “I Carmina Burana“. Verrà eseguita la versione per soli, coro, due pianoforti e percussioni. Il concerto verrà diretto dal maestro Bruno Tirotta, icona della musica reggina, direttore del Coro “Francesco Cilea” dal 1984 e direttore d’orchestra. L’evento è inserito nel cartellone del Festival Francesco Cilea ed è a cura di Italian Opera Florence. Contestualmente, verrà inaugurata una mostra di reperti storici legati alla figura di Francesco Cilea (donazione di Piero Ostali e Casa Musicale Sonzogno).

I protagonisti dello spettacolo “Carmina Burana”

Direttore – Bruno Tirotta

Coro Lirico Francesco Cilea

Pianista – David Boldrini

Pianista – Roberto Corlinò

Percussionisti – Giuseppe Cacciola, Giovanni Caruso, Flavia La Perna, Enrico Caruso, Rosario Gioeni

Prezzo dei biglietti dello spettacolo “Carmina Burana”

Intero

Poltrona 25€

I Palco 25€

II e III Palco 20 €

Loggione 13€

Ridotto studenti

Poltrona 20€

I Palco 20€

II e III Palco 15€

Loggione 10€

Cosa sono i Carmina Burana?

I Carmina Burana sono una raccolta di poesie e canti medievali scritti tra l’XI e il XIII secolo, in gran parte in latino, ma anche in medio alto tedesco e occitano. La raccolta prende il nome dal monastero di Benediktbeuern (in latino Bura Sancti Benedicti), in Baviera, dove i manoscritti furono scoperti nel 1803. “Carmina Burana” significa letteralmente Canti di Beuern.

La raccolta contiene circa 250 testi di carattere molto vario:

Satirico e morale (contro il clero corrotto o la società del tempo)

(contro il clero corrotto o la società del tempo) Amoroso ed erotico

Goliardico, cioè tipico degli studenti e chierici vaganti che cantavano la vita libera, il vino e l’amore.

La versione musicale di Carl Orff

Nel 1937 il compositore tedesco Carl Orff scelse alcuni di questi testi per creare una cantata scenica chiamata anch’essa Carmina Burana.

È un’opera corale e orchestrale molto potente, composta da tre sezioni principali:

Primo Vere – la primavera e la rinascita della natura, In Taberna – le taverne e il piacere del vino, Cour d’Amours – l’amore e la passione.

L’opera si apre e si chiude con il celebre coro “O Fortuna”, dedicato alla Dea Fortuna, simbolo del destino mutevole, uno dei brani più riconoscibili e usati nella cultura popolare (film, pubblicità, eventi sportivi, ecc.).