7 ottobre, l’appello dalla Germania: “riportate gli ostaggi a casa”. E la porta di Brandeburgo si colora per Israele

Nella giornata del 7 ottobre, a 2 anni dalla tragedia in cui persero la vita 1200 israeliani e 250 furono rapiti nell’attentato terroristico di Hamas, dalla Germania arriva un forte messaggio che non può passare inosservato. Un messaggio forte e chiaro: “riportate gli ostaggi a casa“. Alcuni israeliani, infatti, a due anni di distanza, sono ancora nelle grinfie dei jihadisti, alcuni di essi sono morti durante la prigionia.

La Porta di Brandeburgo si è colorata di bianco e di blu, i colori della bandiera di Israele che figura al centro, ai lati la scritta “bring them home now”, “riportateli a casa adesso”.