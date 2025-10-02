2F Motors irrompe sul mercato auto, arriva in Calabria una promozione speciale: prezzi straordinari e zero vincoli

“Sconti infernali”, per restare in tema Halloween. E 2F Motors non poteva scegliere spot migliore per lanciare la promozione speciale, proprio in concomitanza di questi giorni di festività. Il noto brand automobilistico calabrese, con diverse sedi sparse tra Reggio Calabria, Lamezia e Rende (a breve è attesa una nuova apertura sempre sullo Stretto), ha infatti ufficializzato una promo accattivante e imperdibile su tutte le auto usate e a km 0, approfittando di prezzi accessibili e sorprendenti nonché di grandi vantaggi.

Si tratta, per 2F Motors, della prima grande iniziativa di tale portata in Calabria. L’offerta, che si chiama “Halloween Deal – Usato & KM0”, riguarda la possibilità di acquistare auto – presenti nel parco usato e km 0 – a prezzi accessibili e senza vincoli. Che significa? Che non è necessario, in fase di acquisto, alcun obbligo di finanziamento o rottamazione. Basta semplicemente individuare l’auto sul sito, presentarsi in sede, bloccare l’auto, provarla e ritirarla. In poche e semplici mosse. L’offerta è valida a partire da oggi, mercoledì 29 ottobre, fino a lunedì 3 novembre.

Diversi vantaggi e poche semplici mosse: acquistare un’auto non è mai stato così facile

I vantaggi principali sono rappresentati dal fatto che, oltre ai prezzi straordinari, è possibile procedere all’acquisto in assoluta semplicità, anche nel giro di poche ore, senza dover preoccuparsi di finanziamenti o rottamazioni. La promozione prevede:

disponibilità totale su usato e km 0 nell’immenso parco auto di proprietà di 2F Motors, distribuito tra le varie sedi calabresi di Gallico, Reggio Calabria (Via Aschenez), Lamezia Terme e Rende.

nessun obbligo di finanziamento o rottamazione.

condizioni limitate fino a lunedì 3 novembre.

vetture verificate, chilometraggio garantito e consulenti dedicati presenti nelle varie sedi. Passaggio, questo, per certi versi scontato, per un’azienda consolidata e seria come 2F Motors, ma che è sempre bene ribadire.

Se c’è già un’idea sul tipo di auto, o se si ha intenzione di acquistarla, basta seguire pochi semplici passaggi:

selezionare l’auto visitando la sezione “Usato & KM0”

passare in sede per bloccare la disponibilità, passaggio che si può effettuare anche con chiamando o scrivendo all’azienda (con indicazione di modello e sede preferita tra le varie presenti in Calabria)

(con indicazione di modello e sede preferita tra le varie presenti in Calabria) provare la vettura selezionata e ritirarla, portando una patente valida e, eventualmente, una permuta per una valutazione immediata. Il test drive è disponibile su appuntamento.

Per ogni informazione è possibile consultare il sito o accedere alla voce “contatti”. In base all’area geografica di provenienza, è possibile chiedere informazioni o presentarsi in sede, in assoluta comodità.