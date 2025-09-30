Weekend ricco di successi tra Orvieto e Altomonte per “Piloti Per Passione”

Ancora un fine settimana, appena archiviato, ricco di ottimi risultati per la scuderia Piloti Per Passione. Anche se alla cronoscalata di Orvieto si sono addensate alcune nuvole per il brutto incidente di Roberto Megale già dalle prove e di Pasquale Pietro Cozza che dopo un ottimo terzo posto nella prima manche di prove, incappa anche lui in una “battuta” con il guard rail, ci pensa Giuseppe Aragona a fare risplendere il sole con una magnifica prestazione che lo piazza primo di classe, primo di gruppo E1 Italia +3000 e primo delle vetture turismo.

Fantastico risultato anche ad Altomonte CS, gara slalom di trofeo centro sud, dove prepotentemente i piloti guadagnano il gradino più alto del podio incoronando la propria scuderia, Piloti Per Passione, regina di Altomonte. Il “solito” Gaetano Rechichi con una superlativa prova ipoteca il primo posto assoluto non concedendo nulla ai suoi avversari. Ottimo 5° posto assoluto per Giuseppe Branca ed 8° assoluto per la 127 di Agostino Fallara che alla terza manche ha accusato piccolissimi problemi al cambio che hanno fatto soprassedere all’ultima manche. 11° e 12° assoluti e primi e secondi di classe rispettivamente per Domenico Tramontana e Francesco Cammareri. Secondo di classe in

E1 1600 per la new entry della scuderia, Vincenzo Raco e uguale piazzamento di Giuseppe Aricò in N 1600 retrocesso dall’abbattimento di due birilli, dopo avere stabilito la propria migliore performance. Primo di classe e secondo di gruppo in S3 per Filippo Moro e quinto in N1400 per Rosario Calabrò. Brutta uscita di strada fortunatamente senza conseguenze per Francesco Carmelo Calarco che si piazza 1° di classe in E1 1150 moto. Secondo di classe Davide Lipari in S3 e terzo in S4 per Giuseppe Denisi che con l’affidabile 205 di gruppo A, paga per circa 130 kg di peso in più del dovuto.

E non si ferma l’attività del gruppo, coordinata da Francesca Elisa Denisi, pronta per sbarcare in Sicilia allo slalom di Torregrotta di Domenica prossima e, tra due settimane, allo slalom conclusivo del Challenge slalom Calabria 2025 di Oppido Mamertina valido per la coppa italia 4^ zona e come penultima prova del campionato della città metropolitana di Reggio Calabria che si concluderà a Sambatello con l’ultima gara entro fine anno, appena svolti il avori di rifacimento del manto stradale come previsto e già definito dall’Ente proprietario della strada.