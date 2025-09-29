Vittoria all’esordio per la NOVA Basket: battuta la Cestistica Gioiese 93-88

La NOVA Basket inaugura nel migliore dei modi la stagione di Serie C conquistando una preziosa vittoria sul parquet di Gioia Tauro contro la Cestistica Gioiese, al termine di una gara intensa e combattuta, conclusa con il punteggio di 93-88. In un PalaMangione gremito, la squadra dei coach Pizzuto-Gentile ha mostrato carattere e determinazione, reagendo a un avvio difficile e crescendo con il passare dei minuti.

Dopo un primo quarto in equilibrio (23-23) e una seconda frazione chiusa sotto di due lunghezze (51-49), i biancoblù hanno trovato l’allungo nel terzo quarto grazie alla difesa, alle ripartenze e alle giocate di un super Riccardo Golino, autore di 33 punti, ben supportato da Gabriel El Showehy (17), Gaddiel Akele (16, con tanti rimbalzi importanti) e dal capitano Francesco Carlo Stella, glaciale nei momenti decisivi e chiudendo con 13 punti personali.

Nel finale, nonostante la rimonta della Gioiese trascinata da uno straordinario Keita (28 punti), la NOVA ha saputo mantenere lucidità e sangue freddo, gestendo al meglio i possessi decisivi e sfruttando l’esperienza dei suoi uomini chiave per portare a casa il successo. Un debutto convincente che regala fiducia e conferma la bontà del lavoro svolto in queste settimane: la NOVA Basket parte col piede giusto in un campionato che si preannuncia equilibrato e

ricco di insidie.

Cestistica Gioiese – NOVA Basket 88-93 (23-23; 51-49; 65-75)

Cestistica Gioiese: Graziotto 8, Seslija 14, Mazzarella 7, Russo 12, De Gregorio 6, Pucinotti, Cutrì ne, Keita 28, Diop 4, Lupoi ne, Bova ne, Vita 9.

Coach: Polimeni

NOVA Basket: El Showehy 17, Akele 16, Gentile, Filho 8, Paez 1, Bosco ne, Stella 13, Golino 33, Miletic, Senbergs 5, Carrabotta ne. Coach: Pizzuto-Gentile.