Villa San Giovanni, riqualificata la scuola Don Milani: la soddisfazione della minoranza

“Il suono della prima campanella dell’anno scolastico da sempre rappresenta un momento di gioia, ma quest’anno a Villa l’occasione è ancor più importante per la riapertura del plesso scolastico Don Milani, da anni oggetto di attività di manutenzione straordinaria, la cui chiusura aveva creato parecchi disagi alle famiglie del quartiere Pezzo e non solo. Come consiglieri comunali di minoranza esprimiamo grande soddisfazione per la riapertura del plesso scolastico, a poche ore dal suono della prima campanella, in considerazione anche del nostro lavoro di stimolo e di controllo del cantiere in questi tre anni di presenza in Consiglio Comunale, nella consapevolezza che tutto ciò rappresenta un momento importante per la nostra Città“. È quanto dichiarato dal gruppo consiliare di Forza Italia Villa San Giovanni composto da Marco Santoro, Lucisano Filippo, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco.

“Un cantiere aperto da tanto, troppo tempo, con interventi e finanziamenti che vengono dalle passate amministrazioni e che l’amministrazione in carica è riuscita a utilizzare per il completamento dei lavori e la riapertura, seppur con prescrizioni e con delle attività ancora da completare, ma che comunque deve essere vista come un risultato importante per la comunità scolastica villese.

Alle famiglie, che da anni attendono questa riapertura, il nostro grazie per il lavoro svolto direttamente o indirettamente tramite le varie rappresentanze in seno al Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII che si sono succedute in questi anni, alla Dirigente Scolastica per le attività poste in essere e a tutti coloro che hanno lavorato affinché questo giorno arrivasse. È una giornata di festa che segna il riconoscimento di un diritto che da troppo tempo veniva limitato a causa dei disagi provocati dai ritardi nella chiusura di questo cantiere, disagi che hanno gravato sull’intera comunità scolastica.

Ci auguriamo pertanto che tutto ciò possa rappresentare l’inizio di una reale attenzione verso le strutture scolastiche e confermiamo che la nostra attività di controllo sull’operato dell’amministrazione in carica sarà sempre da stimolo, anche per quanto riguarda le altre scuole del territorio, come la Scuola Media di Cannitello che, dalla sua chiusura ad oggi, non ha visto alcun intervento risolutivo della problematica che ne ha determinato l’inagibilità.

Domani sarà sicuramente una giornata importante, la cui gioia per il suono della prima campanella alla Don Milani vogliamo condividere tutti assieme, in particolare con gli alunni, i genitori e i docenti che ritrovano, dopo tanto tempo, la riapertura di un plesso scolastico atteso da anni“, conclude il gruppo consiliare.