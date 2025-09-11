Villa San Giovanni, il 12 settembre l’inaugurazione di “Legalità: Un gioco da ragazzi” | INFO

A partire dal 12 settembre, alle ore 11:00, e fino al 14 settembre alle ore 13:00, a Piale di Villa San Giovanni presso i locali del MuMe – Museo delle Memorie, Presidio della Legalità “Antonino Scopelliti” e della Cooperativa “Rose Blu”, si terrà l’apertura ufficiale dell’iniziativa “Legalità: Un gioco da ragazzi”, il primo campo della legalità gratuito rivolto ai giovani dai 16 ai 20 anni.

La cerimonia di apertura si terrà il 12 settembre, alle ore 15:00, presso il MuMe – Museo delle Memorie, Presidio della Legalità “Antonino Scopelliti”. Il “Campo della Legalità” è un’esperienza educativa e formativa che coinvolgerà ragazze e ragazzi del nostro territorio in attività, laboratori ed incontri dedicati ai valori della giustizia, della cittadinanza attiva e della lotta alle mafie, con la partecipazione di esperti, testimoni e rappresentanti delle istituzioni.

Saranno presenti ai saluti istituzionali:

Il Sindaco della Città di Villa San Giovanni avv. Giusy Caminiti

Il Vicesindaco della Città di Villa San Giovanni con delega alla legalità avv. Ada Pavone

I rappresentanti delle associazioni promotrici: Agesci Gruppi Villa San Giovanni 1 e 2, Consulta Giovani Villa San Giovanni, Libera Presidio Villa San Giovanni, Cooperativa Rose Blu, Associazione Ponti Pialesi, Comitato Borgo di Piale, Generazione Legalità, Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Reggio Calabria.

Durante il campo si alterneranno ospiti e relatori impegnati quotidianamente nella testimonianza dei valori della legalità.