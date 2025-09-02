Val Gallico, domani la prima stagionale. Di Maria: “arriviamo pronti, soddisfatto del gruppo”

StrettoWeb

Il debutto stagionale si avvicina per il Val Gallico del nuovo corso Gaetano Di Maria. Con l’allenatore abbiamo analizzato l’immediato pre-gara contro il Bocale ADMO, nella seconda giornata del girone 15. Biancorossi che domenica sono stati sconfitti per 2-0 dalla Pro Pellaro e che domani alle ore 16 giocheranno in casa, al “Lo Presti” di Gallico, con l’imperativo di vincere per sperare nella qualificazione. Dall’altra parte il Val Gallico ci tiene a fare bella figura nel suo primo appuntamento ufficiale, puntando anch’esso al passaggio del turno in vista poi della gara contro la Pro Pellaro della terza giornata (domenica 7 settembre).

Le parole dell’allenatore

“Il primo impegno ufficiale è sempre un’incognita, una partita diversa dalle altre – ammette Di Maria – Stiamo lavorando bene, abbiamo caricato abbastanza e ci arriviamo nel modo giusto in vista anche dell’inizio del campionato”. Soddisfatto il tecnico del precampionato dei suoi. “Giudizio positivo! Sono felice di questo gruppo composto da grandi ragazzi, disponibili, veri professionisti e che quotidianamente rispondono benissimo al lavoro svolto. Sono molto soddisfatto”.

Sul Bocale, Di Maria conclude. “Squadra organizzata, di categoria superiore e che gioca bene a calcio. Un match dove arriviamo sicuramente preparati e dove dovremo essere bravi a dare la giusta interpretazione. È l’inizio di una stagione che dovrà servirci anche per il campionato; un campionato dove vogliamo essere protagonisti e pertanto ogni partita sarà importante ed in ogni gara dovremo dare il massimo”.