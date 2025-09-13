Una lista di professionisti candidati per eventuali sostituzioni nelle scuole di Reggio Calabria: avviate le procedure, come candidarsi

Le cooperative sociali Adiss Multiservice, Sirio, Baby Garden e Raggio di Sole, enti affidatari del servizio di “Assistenza Educativa Scolastica per Alunni Disabili”, hanno avviato le procedure per le candidature e l’inserimento in una “Short List” di professionisti qualificati. L’obiettivo è attingere personale per le eventuali sostituzioni in corso d’anno, garantendo la continuità del servizio nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune di Reggio Calabria. Lucia Anita Nucera, assessore al welfare, afferma: “le politiche sociali devono essere costruite ‘dal basso’, con un approccio partecipativo che coinvolga i cittadini per capire cosa non funziona e cosa va implementato”. ​

La short list è volta a creare un bacino di candidati idonei a supportare gli alunni con disabilità, offrendo un servizio essenziale per l’inclusione scolastica e sociale. “Abbiamo costruito – prosegue Lucia Nucera – un sistema di welfare che non si limita a tamponare le emergenze, ma che investe sul capitale umano e sulla coesione sociale. Abbiamo messo massimo impegno per una programmazione più efficace, attenta alle fasce svantaggiate, e per migliorare i servizi e l’assistenza”.

Termini e scadenze

“Le candidature possono essere presentate non oltre le ore 23:00 del giorno 30 settembre 2025. Le domande di iscrizione e i dettagli sui requisiti richiesti sono scaricabili dai rispettivi siti internet delle cooperative e sul sito del comune di Reggio Calabria. Si invitano coloro che sono in possesso dei requisiti necessari a presentare la propria candidatura” si legge in una nota.