“Triathlon Race 2025 – Città di Palmi”: in 120 in gara il 21 settembre | INFO

Conto alla rovescia per la sesta edizione del “Triathlon Race 2025 – Città di Palmi”: domenica 21 settembre, circa 120 atleti provenienti da Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania, Puglia, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, si sfideranno in una delle competizioni più impegnative del panorama sportivo. La gara prenderà il via alle ore 10.00 con la prova Aquathlon giovanile, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, spazio al Triathlon Open distanza Sprint. La competizione per adulti si aprirà con la spettacolare frazione di nuoto ai piedi del Monte Sant’Elia, con lo sfondo suggestivo dello Scoglio dell’Ulivarella, simbolo della città. Seguirà un percorso di bici di 20 km che offrirà scorci unici sulla Costa Viola, per concludersi con la corsa di 5 km sul lungomare di Palmi, tra mare, sport e paesaggio.

La gara, sulla distanza Sprint, assegnerà il titolo di Campione regionale e conferma la crescita della manifestazione, ormai appuntamento fisso per il movimento del Triathlon nazionale.

L’evento è co-organizzato dalla società Atlas Triathlon Cosenza e dal Comune di Palmi, candidata a Città europea dello Sport 2027, con il supporto di Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria. Fondamentale anche il sostegno degli enti sportivi: Delegazione FITRI Calabria, guidata dal delegato Mario Siciliano, CONI, CIP e Sport e Salute, e la collaborazione della società sportiva 6.15 di Treviso e dell’ASD Sport Idea.

L’obiettivo è consolidare Palmi come tappa di riferimento per il Triathlon nazionale e internazionale, promuovendo e valorizzando il territorio anche attraverso il turismo sportivo.