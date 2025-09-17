Tennistavolo, inizia la Serie A1: Top Spin Messina debutta a Muravera

Tutto pronto per il debutto in campionato della Top Spin Messina WatchesTogether. Venerdì 19 settembre, alle ore 18, nella prima giornata di Serie A1 2025/2026 di tennistavolo maschile, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio affronterà in trasferta il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici. Il match in programma alla palestra comunale “Giovanni Cuccu”, con la direzione arbitrale affidata a Rossana Spiggia, verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della FITeT.

La formazione guidata dallo storico tecnico Wang Hong Liang, dopo la splendida cavalcata della passata stagione conclusasi con il raggiungimento della finale scudetto, arrivando ad un soffio dal tricolore, si ripresenta ai nastri di partenza con quattro conferme e due novità. Insieme al moldavo Vladislav Ursu, assoluto trascinatore negli scorsi playoff, Niagol Stoyanov, numero 2 del ranking italiano, Antonino Amato, autentica “bandiera” della Top Spin e l’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr., hanno contributo a rinforzare sensibilmente il roster l’ingaggio del croato Frane Tomislav Kojić e il ritorno a casa del giovane talento Danilo Faso, reduce dalla conquista di tre medaglie d’oro ai Campionati Europei Giovanili di Ostrava e attuale numero 3 della classifica nazionale individuale.

Il presidente Giorgio Quartuccio è soddisfatto della rosa allestita: “siamo pronti a iniziare una nuova stagione con grande entusiasmo. Abbiamo mantenuto per 4/5 la squadra che lo scorso anno ha sfiorato lo scudetto, completando l’organico con un giocatore forte ed esperto come il croato Kojić sul quale punto moltissimo, nonché con il giovanissimo Danilo Faso, l’astro nascente del tennistavolo italiano, che già lo scorso anno ha ben figurato in A1. Ritengo che la squadra sia più forte di quella della scorsa stagione, mi auguro che si possa trovare presto la quadratura e la chimica giusta tra i nostri ragazzi”.

Il numero uno della Top Spin si sofferma anche sull’esordio in terra sarda: “troveremo una neopromossa da non sottovalutare, basti ricordare la prima partita dello scorso campionato in cui uscimmo sconfitti in casa proprio da una matricola, la Virtus Servigliano. Sulla carta il Muravera può contare su stranieri molto forti e su italiani giovani ma competitivi, come ad esempio Trevisan, coetaneo e compagno di doppio del nostro Faso. Sono comunque fiducioso e spero che si possa partire con il piede giusto”.

Il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, in massima serie per la prima volta nella sua storia, può schierare il russo Sadi Ismailov, un ex, rivale con la maglia di Sassari nell’ultima finale scudetto. Nell’organico dei sardi, inoltre, spiccano lo sloveno Deni Kozul, il franco-algerino Mehdi Bouloussa e il moldavo Andrei Putuntica. Tre gli italiani: oltre al citato Francesco Trevisan ci sono Jacopo Cipriano e Antonio Giordano.

Il programma della 1^ giornata di Serie A1:

17/9 ore 18 Marcozzi-Alfa Food Bagnolese

19/9 ore 18 Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Top Spin Messina WatchesTogether

20/9 ore 16 Tennistavolo Sassari-Virtus Servigliano

20/9 ore 17.30 Apuania Carrara-Santa Tecla Nulvi