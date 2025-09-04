Taurianova, il successo del Palio di Mata e Grifone 2025 e l’appuntamento al 2026 | VIDEO

Il 26 agosto 2025 si è svolta la 5ª edizione del Palio di Mata e Grifone, un evento che a Taurianova è diventato, ormai, parte della tradizione cittadina. Una manifestazione organizzata dall’Amministrazione di Taurianova, dai commercianti e dal gruppo I Giganti di Taurianova, del responsabile Simone Taverna. I famosi giganti, quest’anno ben 15 coppie provenienti da Vibonese e dal Reggino, amati da grandi e piccini, hanno animato la piazza con gioia e colori.

Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il resoconto di Simone Taverna e dell’assessore Grimaldi sull’evento 2025 e i lancio dell’appuntamento per il 2026.