Taurianova, “Il Gala dei Miracoli”: le INTERVISTE ai premiati dell’edizione 2025

Grande successo di pubblico martedì 9 settembre a Taurianova per il “Gala dei Miracoli“, l’evento tenutosi presso piazza Macrì e che celebra, con una speciale consegna dei Premi, il miracolo attribuito alla Madonna della Montagna 131 anni fa. Il sindaco Biasi ha definito la serata come un evento che celebra “l’orgoglio taurianovese” di una città che deve “andare fiera dei primati conquistati“.

Dopo il saluto del sindaco e quello di don Ciano, la musica di Dajana ha allietato la consegna dei premi che sono andati a cittadini e associazioni, simboli di una Taurianova che eccelle nei diversi campi dell’arte, della cultura, delle professioni e dello sport.

Tra i premiati di quest’anno, l’inviato Rai Vincenzo Arceri, il calciatore arrivato alla serie A, Nicolas Viola, il direttore della Prima Cardiologia del policlinico Amberto I° di Roma, Giuseppe Placanica hanno ricevuto l’opera del maestro Vincenzo Ferraro dalle mani del presidente del Consiglio Comunale, Raffaele Scarfò, degli assessori Angela Crea e Simona Monteleone, mentre sono stati chiamati ad omaggiare il musicista Martino Parisi e il colonnello dei Carabinieri Raffaele Giovinazzo rispettivamente la presidente della Consulta delle associazioni, Anna Maria Fazzari, e l’ex parlamentare componente della Commissione bicamerale antimafia, Angela Napoli.

Tra i premiati anche il musicista ultra 90enne Michele Di Raco che, assente per motivi di salute, ha voluto inviare un messaggio carico di riconoscenza ed emozione per il riconoscimento ricevuto.

Nella corso della serata, spazio anche alla novità della consegna ufficiale delle due cittadinanze onorarie assegnate dal Consiglio Comunale al direttore artistico dell’Infiorata, Valentina Mammana, e al presidente della Commissione ministeriale che ha assegnato il titolo di “Taurianova Capitale del Libro-2024”, Pierfranco Bruni.

Altra novità della serata la consegna degli “Encomi dei Miracoli”, andati al cantante Domenico Barreca, all’attore Antonio Maria Greco, protagonista del corto “Hotel Riviera” proiettato in prima assoluta, all’artista Giusi Loschiavo, al dirigente scolastico Maria Concetta Muscolino, a Simone Taverna anima del gruppo “I Giganti di Taurianova”, alla giovane violinista Chiara Pia Ambesi, e alle società sportive School Wolley, Asd Taurianova Accademy e Real Taurianova che quest’anno, anche attraverso la promozione dei rispettivi settori giovanili, hanno primeggiato nei rispettivi campionati.

Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi per StrettoWeb, un reportage su “Il Gala dei Miracoli” e le interviste ai protagonisti che hanno animato l’evento di Taurianova.