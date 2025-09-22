SSD UniMe, Giovanni Santamaria in Nazionale Baseball Ciechi per l’Europeo

Giovanni Santamaria, atleta del team Baseball per Ciechi della SSD UniMe, convocato in Nazionale per l’Europeo. Con lui, nello staff tecnico anche Emilia Ammirato e Francesco Volo

Saranno ben tre i rappresentanti del team Baseball per Ciechi della SSD UniMe impegnati nel prossimo Campionato Europeo di Baseball per Ciechi (BxC), in programma a Nettuno dal 3 al 5 ottobre 2025, protagonisti sia in campo che tra i “quadri tecnici” della squadra Azzurra. In campo, toccherà a Giovanni Santamaria portare in alto i colori universitari: l’atleta messinese ha già indossato la maglia della Nazionale e, a conferma dei progressi costanti, è stato nuovamente convocato dal manager Marco Corazza.

A rafforzare la rappresentanza dei grigio-azzurri a Nettuno ci saranno anche Emilia Ammirato e Francesco Volo, in qualità di componenti dello Staff Tecnico. ”Sono molto felice per questa mia seconda convocazione in Nazionale – così Santamaria, che torna in Azzurro dopo l’esperienza della scorsa stagione – che sicuramente rappresenta il frutto di tanto lavoro e impegno personale. Ringrazio le mie coach Emilia, Luisa ed Emanuela, nonché mia moglie e mia figlia che mi sostengono sempre. A loro dedico tutti i miei risultati sportivi“.

Grande soddisfazione anche per Emilia Ammirato, che entrerà nello staff tecnico: “sono sempre orgogliosa di poter rappresentare non solo la nostra società ma anche l’Italia in una competizione internazionale. È la dimostrazione che il duro lavoro paga sempre“.

Accanto a lei ci sarà Francesco Volo, anch’egli confermato nello staff tecnico, che ha commentato così la nuova avventura: ”sono orgoglioso di poter vestire i colori Azzurri e difendere il titolo conquistato nel 2023 a Bologna – così Francesco Volo, che torna in Nazionale e si appresta a vivere con grande entusiasmo questa nuova avventura – Sono altresì felice di poterlo fare da messinese acquisito e condividere questa esperienza con Emilia e Giovanni. Ringrazio tutti i compagni di squadra, giocatori e tecnici, perché è soprattutto merito loro se sono stato riconfermato. In quest’anno ho imparato ancor di più a confrontarmi con chi ama davvero questo sport ed è disposto a crescere per migliorarsi“.

La presenza di tre esponenti UniMe testimonia la crescita costante del club e il riconoscimento del suo valore a livello nazionale, sia in campo che nello staff tecnico. A conferma di ciò, Santamaria e Ammirato sono stati convocati anche per l’All Star Game del 12 ottobre a Roma, un ulteriore attestato dell’importanza sempre maggiore della SSD UniMe nel panorama del baseball per ciechi italiano.

