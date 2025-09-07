Sinner, niente bis: in finale di US Open vince Alcaraz. E diventa numero 1 al mondo

Primo contro secondo. Sempre loro due. Sempre Sinner contro Alcaraz. Ennesimo confronto, nell’ennesima finale, la terza del 2025 dopo Roland Garros e Wimbledon. Lo US Open valeva sia la vittoria nel torneo che il primo posto della classifica ATP. E ad aggiudicarselo è lo spagnolo, che ha la meglio dell’altro finalista per tre set a uno. Quasi sempre a rincorrere, Sinner, che non riesce a bissare il successo dell’anno scorso.

Partenza difficile per Sinner: il primo set è di Alcaraz, che chiude 2-6 mostrando di poter controllare l’avversario. L’italiano si rifà nel secondo set, vincendo 6-3 dopo essere andato anche sul 4-1. Equilibrio, anzi no. Nel terzo set lo spagnolo annienta l’avversario, lasciandogli solo le briciole: finisce 1-6, con un parziale addirittura di 0-5. Più equilibrato il quinto (e ultimo), ma sempre a rincorrere per l’italiano, che alla fine perde per 4-6 e vince partita e torneo, prendendosi anche il primo posto al mondo. Resta, anche di fronte agli occhi degli americani, l’ennesima sfida tra i due più forti del pianeta oggi, ormai destinati a catturare l’attenzione di questo sport anche nei prossimi anni.