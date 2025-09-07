Sinner, niente bis: in finale di US Open vince Alcaraz. E diventa numero 1 al mondo

Alcaraz batte Sinner per tre set a uno, aggiudicandosi US Open e primo posto al mondo della classifica ATP di Tennis

Sinner
Foto Ansa

Primo contro secondo. Sempre loro due. Sempre Sinner contro Alcaraz. Ennesimo confronto, nell’ennesima finale, la terza del 2025 dopo Roland Garros e Wimbledon. Lo US Open valeva sia la vittoria nel torneo che il primo posto della classifica ATP. E ad aggiudicarselo è lo spagnolo, che ha la meglio dell’altro finalista per tre set a uno. Quasi sempre a rincorrere, Sinner, che non riesce a bissare il successo dell’anno scorso.

Partenza difficile per Sinner: il primo set è di Alcaraz, che chiude 2-6 mostrando di poter controllare l’avversario. L’italiano si rifà nel secondo set, vincendo 6-3 dopo essere andato anche sul 4-1. Equilibrio, anzi no. Nel terzo set lo spagnolo annienta l’avversario, lasciandogli solo le briciole: finisce 1-6, con un parziale addirittura di 0-5. Più equilibrato il quinto (e ultimo), ma sempre a rincorrere per l’italiano, che alla fine perde per 4-6 e vince partita e torneo, prendendosi anche il primo posto al mondo. Resta, anche di fronte agli occhi degli americani, l’ennesima sfida tra i due più forti del pianeta oggi, ormai destinati a catturare l’attenzione di questo sport anche nei prossimi anni.

