“Si muove la città”: l’omaggio a Lucio Dalla di Pierdavide Carone al Catona Teatro | FOTO

Una serata emozionante, sotto le stelle, a celebrare uno dei nomi più grandi della musica leggera italiana: Lucio Dalla. Il compianto cantautore bolognese, ritorna in vita nelle note e nella voce di Pierdavide Carone, artista che ha incrociato la sua carriera, in giovane età, con il maestro Dalla. Sul palco del Catona Teatro, insieme al Coro Lirico Siciliano guidato da Francesco Costa, Pierdavide Carone ha incantato il pubblico reggino con i più grandi successi di Lucio Dalla che hanno toccato le corde del cuore e della memoria dei presenti.