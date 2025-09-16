Serie C, mazzata sulla Triestina: nuova maxi penalizzazione

Una vera e propria mazzata per la Triestina Calcio 1918, nuovamente colpita da una penalizzazione. Dopo essere partita con 7 punti in meno nel Girone A di Serie C e trovandosi attualmente con solo 2 punti da scontare per cancellare il segno meno, la squadra giuliana è stata raggiunta da un’altra, pesante, sanzione da parte del Tribunale Federale Nazionale.

È notizia dell’ultima ora quella che vede la Triestina penalizzata con 13 punti in classifica. La penalizzazione sarà scontata nella corrente stagione e deriva da una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 31 luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..