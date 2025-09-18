Serie C femminile volley: la Nino Romano riparte tra certezze e novità

Tre settimane di lavoro alle spalle, entusiasmo crescente e l’attesa per un campionato che promette scintille. La Nino Romano è pronta a tuffarsi nella nuova stagione di Serie C con una miscela di continuità e freschezza, fedele alla propria filosofia di valorizzazione del vivaio. La squadra del presidente Lo Duca è stata inserita nel girone B, quasi interamente messinese: dieci club su dodici appartengono alla provincia, segno tangibile di una pallavolo locale più viva che mai.

Dopo un’annata dominata da Zafferana, il nuovo campionato si annuncia più equilibrato: almeno quattro formazioni – Messina Volley, ASD Volley ’96 Milazzo e le ambiziose realtà di Santa Teresa (Futura Volley e New Amando Ionica) – hanno investito per puntare in alto. Sul fronte mercato, la parola d’ordine è stata continuità, con la conferma del blocco storico e l’aggiunta di due rinforzi mirati al centro.

Torna a vestire la maglia milazzese Rosalia Rispoli, classe giovane ma già con esperienze di categoria superiore e protagonista nell’Under 18 del Capo d’Orlando. Al suo fianco, spazio a Stefania Cicero, arrivata dalla Pallavolo Oliveri: esperienza, fisicità e carisma per dare solidità a un reparto che lo scorso anno aveva costretto coach Maccotta a soluzioni d’emergenza.

“Fin da subito le ragazze hanno mostrato dedizione e spirito di sacrificio, qualità che ci serviranno per restare competitivi – spiega il presidente Lo Duca –. Sappiamo che alcune squadre hanno speso molto per il salto di categoria, ma la nostra forza sarà il gruppo e la crescita delle atlete del vivaio. Lo scorso anno i playoff ci sono sfuggiti per dettagli, quest’anno vogliamo farci trovare pronti“.

Accanto alla prima squadra, intanto, il vivaio ha già ripreso l’attività con formazioni riorganizzate per valorizzare i giovani talenti. Una scelta in linea con la filosofia societaria: costruire il futuro senza dimenticare il presente. Il countdown è iniziato: la Nino Romano non vuole solo partecipare, ma provare a sorprendere.

Ecco le formazioni che prenderanno parte al Girone B di serie C/f: ASD New Randazzo Volley 2022, Zafferana Volley ASD, Pol. Nino Romano, A.S. Volley ’96, Messina Volley, Team Volley Messina, Play Volley Barcellona, A.S.D. New Volley Team, SSD UniMe, A.P.D. P.O.R.To. Don Bosco, A.S.D. Futura Volley Santa Teresa, New Amando ionica Volley.