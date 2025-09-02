“Serie A – Operazione Nostalgia”, sfondata quota 13 mila: al “Granillo” non si vedevano da un po’

StrettoWeb

“Oh, mancano 4 giorni all’evento, ci siamo. Intanto vi avvisiamo che, oggi, abbiamo superato le 13.000 persone sugli spalti. Il Granillo non vedeva così tante persone dalla stagione 2022/23. Siamo davvero grati! Grazie per tutto questo entusiasmo! Vedendo il trend degli ultimi giorni e considerando che c’è sempre un boom di biglietti gli ultimi giorni, a questo punto si sognano le 15.000 persone!”. Così, sui social, “Serie A – Operazione Nostalgia” annuncia l’ultimo aggiornamento della prevendita. Dopo due anni, tornano a vedersi grandi numeri al “Granillo”, anche se non per una partita della Reggina. Si sogna di raggiungere le 15 mila presenze.