“Serie A – Operazione Nostalgia” a Reggio Calabria, l’attesa è finita: svelato il programma, ci sono altre due sorprese | INFO

Meno uno. L’attesa è quasi finita. Da domani pomeriggio, grandi campioni torneranno a calcare il prato del “Granillo” di Reggio Calabria per il terzo raduno annuale di “Serie A – Operazione Nostalgia”. Gli organizzatori hanno ufficialmente presentato il programma di domani, dall’ingresso alla presentazione dei calciatori passando alla partita e anche al post partita. Ci sono due bellissime novità e sorprese: un omaggio a Totò Schillaci e, in caso di parità, no rigori ma shootout.

Il post degli organizzatori

“Leggete tutto il post fino alla fine perché ci sarà una prima volta se la partita dovesse finire in pareggio. Le luci del calcio si accendono su Reggio Calabria. Siamo in città da diversi giorni e ringraziamo tutti quelli che ci stanno facendo sentire a casa. Abbiamo voluto fortemente il desiderio di portare, anzi RIportare il nostro raduno a Reggio Calabria (RIportare per tutte le persone che hanno sofferto con noi nel 2020). Ora manca solo un giorno al raduno, nel primo commento trovate il programma della partita di domani e tutte le info.

Volevamo ringraziare già da ora tutte le 14.000 persone che hanno già preso il proprio posto sugli spalti e chi lo farà nelle prossime ore. Chi conosce il nostro evento già sa cosa succederà domani e la scarica di emozioni che ci saranno, per chi fosse al “debutto da raduno” non aggiungiamo altro, godetevi la serata di festa. Per chi non avesse preso ancora il proprio posto sugli spalti, sono disponibili su ticketone gli ultimi biglietti in Tribuna Est e si sta iniziando a riempire anche la Curva Nord”.

Il programma

Di seguito il programma: