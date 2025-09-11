Santa Domenica, nuovo assistente spirituale al Santuario dello Scoglio | NOME 

C’è grande gioia fra i devoti della Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, perché presso il santuario a lei dedicato è stato nominato il nuovo assistente spirituale e confessore, dal vescovo Oliva, della Diocesi di Locri – Gerace. Si tratta del molto stimato e amato padre Umberto Papaleo, di origine monasteracese. Padre Umberto, ordinato sacerdote il 28 dicembre del 1991, è un noto esponente dei frati minori francescani e ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità in ambito ecclesiale. Un sacerdote, dunque, di grande esperienza e spiritualità che, proprio ieri, mercoledì 10 settembre 2025, ha presieduto la celebrazione eucaristica presso il santuario, fondato da Fratel Cosimo, oltre mezzo secolo fa.

Accolto con entusiasmo e gioia dalla comunità di servizio che segue Fratel Cosimo, da oltre trent’anni e dai pellegrini presenti, provenienti da varie regioni italiane e dall’estero, padre Umberto si è messo subito all’opera, per garantire il proprio supporto spirituale, soprattutto confessando, oltre che celebrando le messe quotidiane, considerate le innumerevoli richieste dei devoti mariani, che giungono a Santa Domenica di Placanica, da ogni parte del pianeta.