Rischio frodi in ambito auto e battaglia alla criminalità: seminario ACI a Reggio Calabria, l’intervento di Falcomatà

“La scelta del nostro palazzo di rappresentanza per questo evento, la ritengo di alto valore simbolico, ecco perché siamo onorati nell’ospitarlo ed intervenire per un doveroso saluto istituzionale. L’occasione ci è servita non solo per ascoltare e comprendere gli argomenti legati al rischio frodi in ambito automobilistico, ma soprattutto per rafforzare quella sinergia interistituzionale che da anni abbiamo avviato per far crescere la nostra area metropolitana. La sfida contro ogni forma di criminalità, l’impegno per contrastare tutte le mafie, resta un baluardo del nostro impegno politico e istituzionale. Occorre che tutti facciano la propria parte, non solo all’interno delle Istituzioni”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenuto a Palazzo Alvaro all’incontro di aggiornamento professionale promosso ed organizzato dall’Automobil Club Italia.

“Ribadiamo da parte nostra – ha aggiunto – la volontà di cooperare e lavorare insieme a tutti coloro che naturalmente comprendono l’importanza di questo concetto chiaro, semplice ma fondamentale per lo sviluppo del territorio. Ogni forma di benessere economico, sociale, produttivo, lavorativo, ogni forma di miglioramento delle condizioni di vita e del territorio, passa necessariamente da percorsi di trasparenza, legalità, correttezza e di sinergie istituzionali”.