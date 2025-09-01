Riparte la stagione di Pianeta Dilettanti: gli ospiti della prima puntata

StrettoWeb

Ripartono i campionati (questo weekend quello di Serie D) e riparte anche la stagione di Pianeta Dilettanti, il programma condotto da Nino Neri che andrà in onda ogni martedì sera alle ore 21 sul canale 12 di Ten. La prima puntata sarà domani, martedì 2 settembre, e si svolgerà presso uno stabilimento balneare di Reggio Calabria. Gli ospiti della prima puntata saranno: il DS della Reggina Pippo Bonanno, il DS del Sambiase Nicola Samele, il DS della Vigor Lamezia Antonio Caterino e il DG della Vibonese Calogero Di Carlo.