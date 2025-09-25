Ricoveri Riuniti, Falcomatà: “un progetto di housing sociale e un parco urbano restituito quartieri dell’Eremo e di San Giovannello”

“I Ricoveri Riuniti sono una struttura moderna e sorprendente a cui abbiamo dato nuova vita e che presto verrà restituita al quartiere e alla città”. Ad affermarlo è il Sindaco Giuseppe Falcomatà in visita ai Ricoveri Riuniti, insieme all’assessore comunale al Welfare Lucia Nucera. “Si tratta di un ex ricovero per anziani, sul quale abbiamo iniziato un percorso di ristrutturazione che esce fuori dalla logica della casa di riposo per valorizzare il ruolo attivo dell’anziano e anche la sua autonomia. Locali nuovi e attrezzati, persino una palestra che consentiranno agli ospiti di svolgere attività e continuare in qualche modo ad essere partecipi della vita della comunità – ha precisato il primo cittadino – Non si tratta solo di un progetto di housing sociale, ma anche di un bellissimo un parco urbano restituito ai quartieri dell’Eremo e di San Giovannello”.

“L’attività – ha chiuso il primo cittadino – ha consentito di ristrutturare la parte interna del grande stabile, con stanze per gli anziani, cucina, soggiorno, con gli arredi totalmente rinnovati e il perfezionamento della palestra che, sempre nell’ottica dell’housing, potrà essere utilizzata anche dagli abitanti del quartiere. Una magnifica e grande terrazza affacciata su una maestosa scalinata che guarda allo Stretto. Trenta posti gratuiti per anziani, in camere singole o doppie, per un progetto programmato per tre anni che però attraverso i piani di zona cercheremo di portare avanti come Comune” ha affermato l’assessore Nucera. “Il lavoro è stato svolto sinergicamente dal settore Lavori pubblico e Welfare del Comune di Reggio Calabria”.

“In particolare, per i Lavori pubblici si è trattato del “Recupero funzionale ex ricoveri Riuniti per interventi di housing sociale e innovazione sociale per anziani”, rup Eleonora Megale, fondi Pon Metro per 1.500.000 euro, cifra dedicata allo sviluppo urbano sostenibile attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell’inclusione sociale nelle 14 città metropolitane. Per la parte della gestione il settore Welfare, Rup Paola Amato, l’avvio del servizio sarà possibile grazie a una rimodulazione del Pnrr per la parte relativa ad anziani non sufficienti. Un’azione destinata alla riconversione di strutture pubbliche in alloggi da destinare ad housing sociale per anziani all’interno del quale è possibile oltre all’affidamento della gestione dei servizi anche la realizzazione di altri piccoli interventi per implementare la finalità dell’housing. Il finanziamento in questo caso è stato di un milione di euro”.