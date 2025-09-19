Riconoscimento all’ASD Academy Sport Center: premiati il Presidente Barillà e il Maestro Panella

Un momento di grande orgoglio ha segnato la cerimonia di premiazione dell’ASD Academy Sport Center, insignita di un importante riconoscimento per il valore sportivo ed educativo dimostrato sul territorio. A consegnare il premio è stato Mimmo Praticó, figura di spicco nel mondo sportivo calabrese, da sempre vicino alle realtà che promuovono lo sport come strumento di crescita e inclusione.

A ricevere il riconoscimento, il Presidente Maestro Antonio Carmelo Barillà e il Maestro Luigi Panella, due punti di riferimento dell’Academy. La loro costante dedizione, la qualità della formazione offerta e l’impegno nel sostenere i giovani attraverso il Taekwondo e la Kickboxing sono stati riconosciuti come esempio virtuoso di sport al servizio della comunità. Un riconoscimento che conferma l’ASD Academy Sport Center come una delle realtà più attive e apprezzate nel panorama sportivo.