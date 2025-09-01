Renzi a Cosenza: “definire i magistrati killer dimostra la scarsa intelligenza di Musumeci”

StrettoWeb

“Le dichiarazioni di Musumeci sui magistrati sono profondamente sbagliate. Dovrebbe saperlo l’ex presidente della Regione Sicilia, che poi è la regione di Falcone, di Borsellino e di Livatino” . E’ quanto ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi a Cosenza in campagna elettorale. “Definire i magistrati killer – ha aggiunto Renzi- dimostra la scarsa intelligenza di Musumeci e dice anche molto del fatto che questa persona è inidonea anche a fare il ministro, come accade in ogni occasione di emergenza di protezione civile“.

“Purtroppo, però, sono questi i dirigenti della Meloni. Persone davvero poco proponibili. Per non parlare di Lollobrigida e di altri”, conclude l’ex premier.