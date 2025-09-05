Reggio, presentati i premi della 18ª edizione del Premio Simpatia della Calabria

Tutto pronto per il classico appuntamento con l’apertura della stagione dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV con il Premio Simpatia della Calabria 2025, giunto alla sua diciottesima edizione.

L’edizione 2025 ha come tema la storia e la cultura di questa associazione – “Le nostre radici, la nostra storia”, che è il tema del manifesto della campagna di tesseramento del 2026 . Nella giornata di ieri ,in un’ importante atelier cittadino, sono stati esposti i premi principali della diciottesima edizione che si svolgerà domani, sabato 6 settembre alle ore 19,30 nella splendida location del Circolo tennis Rocco Polimeni di Parco Pentimele , spazio importante della città che si affaccia nello splendido Stretto. Tra luci scintillanti dell’Atelier hanno fatto sfoggio le maestose Creazioni del Maestro Orafo Michele Affidato e gli storici orologi delle mitiche FS che hanno fatto la storia del nostro paese , i preziosi orologi da tasca, perfettamente funzionanti e revisionati dal noto Gioelliere Reggino Sebino Bellini, che hanno scandito il lavoro e la fatica di donne e uomini che hanno contribuito a tenere unito il paese con un forte impegno, ricco soprattutto d’amore e passione .

Per la cerimonia di domani in cui saranno insigniti illustre personalità che danno lustro alla nostra Calabria, tante le personalità presenti: il Console di Londra Alessandro Mignini, il Dott. Nuccio Macheda, il noto Cardiologo Scillese,il Dott Vincenzo Montemurro,gli imprenditori Callipo ,Caffo , Tramontana, Garzo , presidenti di Apar e Conpait , Antonello Fragomeni ed Angelo Musolino, gli artisti Mimmo Cavallaro, Tury Rugolo, Aurelio Mandica e Michelino Bruzzese, lo Scrittore Mimmo Gangemi, il Magnifico Rettore della Mediterranea,il Prof Giuseppe Zimbalatti, il Maestro Paolo Caridi , il presidente del Consorzio del Bergamotto l’avv. Ezio Pizzi, il noto penalista Avv.Natale Carbone., naturalmente sarà presente il direttivo del circolo Polimeni con il suo presidente avv. Ezio Privitera ed il presidente Onorario Igino Postorino, al gran completo il direttivo di Incontriamoci Sempre con Pino Strati,Marco Mauro, Agostino Cotrupi, Alessandro Allegra e Mimmo Russo.