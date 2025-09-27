Reggio Calabria, tutto pronto per la nuova stagione dell’Associazione Incontriamoci Sempre | INFO

La prossima settimana parte ufficialmente la stagione 2025/2026 dell’Associazione Incontriamoci Sempre ODV. Ufficialmente si parte Giovedì 2 ottobre alle ore 19,30 con il laboratorio delle danze tradizionali del Centro Sud Italia diretto da Agata Scopelliti. Un viaggio tra le danze Popolari del Centro Sud, interpretato da una grande professionista e cultrice della storia e degli usi e costumi dei nostri territori. Agata Scopelliti è molto conosciuta e stimata a livello Nazionale e non solo. Fa parte del circuito “Sud in Ballo” che, con altre validissime professioniste, porta avanti i progetti della conoscenza delle tradizioni popolari dei nostri territori.

“Invitiamo i gruppi e le comitive a partecipare in maniera massiccia per condividere momenti di aggregazione e soprattutto di spensieratezza che da quattordici anni l’associazione Incontriamoci Sempre porta avanti questo progetto che si caratterizza per l’accoglienza e soprattutto per la gentilezza” rivelano gli organizzatori.

L’altro inizio tanto atteso è l’apertura della rassegna Calabria D’autore: Domenica 5 ottobre alle ore 18,30 si parte con Mister Lamborghini. Mister Lamborghini è Joe Nastasi, un cittadino siculo che ha fatto la fortuna negli Usa grazie alla sua grande capacità e conoscenza dei motori. Infatti il suo impegno e la sua grande passione l’hanno fatto diventare il più grande venditore delle Lamborghini negli USA. Mister Joe Nastasi è stato un grande pilota di Formula 3, ha partecipato in molti circuiti automobilistici, come Indianapolis, ha incontrato sulla sua strada anche il grande Attore Hollywoodiano Paul Newman, ottimo pilota e molte volte Joe l’ha battuto in pista.

Per la prima del prossimo 5 ottobre sarà ospite alla stazione FS di RC S Caterina e ci parlerà di “Motori Che Passione”. Con lui dialogherà il noto Cardiologo, nonché grande storico, Dott. Vincenzo Montemurro. Condurrà Pino Chillemi amministratore del comune di S.Pier Niceto.

“Per l’occasione faremo una grande festa con uno Spritz al bergamotto ed all’amaro del Capo, con il notissimo Bartender Carmelo Martino, non mancheranno altri Drink, il classico buffet di prodotti tipici e la classica Torta finale per il nostro Joe Nastasi. Appuntamento per la prima di Calabria D’autore: Domenica 5 ottobre ore 18,30 sala Museo FS Pietro Germi , Stazione FS RC S Caterina” rivelano gli organizzatori.