Reggio Calabria: tavolo tecnico al Comune per campo Coni, struttura di Gallina e campo di baseball. Le ultime

“Si è svolto, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, un tavolo tecnico, convocato dall’ Amministrazione, per la verifica dello stato dell’arte dei lavori che stanno interessando l’impianto sportivo Campo Coni (Pista di Atletica A.Penna), la struttura di Gallina (RC) ed il campo di baseball, che ospita l’atletica per le attività di corsa. All’incontro erano presenti il vicesindaco Paolo Brunetti (con delega assessorile ai Lavori Pubblici), il consigliere delegato allo sport Gianni Latella ed il RUP dell’opera arch. Giancarlo Cutrupi; per conto dell’Amministrazione. Tra i convocati esterni, invece, il Presidente Regionale Fidal Vincenzo Caira, il Vice Presidente Demetrio Lavino, il responsabile regionale impianti sportivi Fidal Giuseppe Pignata, il Delegato Prov.le che cura i rapporti con l’Amministrazione e ne segue da vicino l’iter Prof. Marco Vitale oltre che i dirigenti e tecnici vari delle Società di Atletica reggine”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Reggio Calabria.

“Nel corso dell’incontro sono state illustrate le varianti al progetto, che dovranno a breve essere approvate nella versione esecutiva dello stesso, prodotte a fronte delle sollecitazioni e dei suggerimenti giunti proprio dai soggetti convocati al tavolo nel corso di questi ultimi mesi; dopo un periodo di interlocuzioni fitte e continue finalizzate all’ottenimento del miglior risultato possibile: per la città e per il mondo sportivo. I lavori dovrebbero essere completati e consegnati, per legge, entro giugno del 2026″ si sbilancia il Comune.

“Attualmente l’unico impianto omologato in Calabria è a Cosenza; pertanto la riqualificazione e la riapertura su Reggio di questa storica struttura è molto attesa da chi pratica atletica in modo agonistico ma non solo. Al fine di alleviare i disagi ed andare incontro alle esigenze delle società e della multidisciplinarietà del settore dell’atletica l’Amministrazione ha individuato a Gallina un’area da destinare a tali attività, che rimarrebbe a disposizione del Comune anche dopo la riapertura del campo Coni, e predisporrà degli interventi di adeguamento al campo da baseball di viale Calabria”.

Il tavolo tecnico sarà riconvocato

Appena approvato il progetto esecutivo, che presenta delle importanti novità di livello qualitativo, verrà prodotto un rendering che offrirà l’opportunità alle società sportive ed ai cittadini stessi di avere un’idea chiara e completa di come verrà trasformato il campo Coni: comprendendo sia la nuova struttura che un’importante area adiacente di vari ettari (lato svincolo autostradale), che diverrà un grande parco urbano grazie ai fondi PINQuA. Il tavolo tecnico sarà riconvocato, per un nuovo aggiornamento, proprio ad approvazione definitiva del progetto esecutivo.

Obiettivo comune dell’Amministrazione e del significativo mondo degli sportivi dell’Atletica in città è quello di realizzare un impianto funzionale, gradevole e di alto livello; in modo tale da poter ospitare gare di carattere nazionale ed internazionale. Di fatto, a completamento dell’opera, Reggio potrà vantare una delle migliori strutture del sud Italia e dell’intero Paese” si chiude la nota.