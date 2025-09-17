Reggio Calabria, “Tango sotto le stelle” alla scalinata di via Giudecca | INFO

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, della danza e della musica argentina. Il 19 settembre alle ore 20:00 la suggestiva Scalinata Monumentale di Via Giudecca si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per l’evento “Tango sotto le stelle”, promosso dal Circolo Arci Samarcanda in collaborazione con la Comunità Patrimoniale della Giudecca.

IncontrARCI con l’autore

L’iniziativa si inserisce nel consueto appuntamento “IncontrARCI con l’autore”, rassegna che da anni promuove la lettura e il dialogo con scrittori e autori locali, valorizzando le voci del territorio attraverso pubblici aperti alla cittadinanza.

Protagonista di questo incontro sarà l’autore del libro “Il tango tra i passi e la vita” Giuseppe Ionà che, in dialogo con Claudia Gargano, ballerina e appassionata di tango, accompagnerà il pubblico tra le pagine del libro e le emozioni profonde che questo ballo regala.

Performance di tango e milonga gratuita

A seguire, Giuseppe Ionà regalerà una performance di tango dal vivo, testimoniando come la passione per questa danza possa diventare linguaggio dell’anima e racconto di vita.

La serata continuerà con una milonga gratuita, musicalizzata magistralmente da Milongua Illegal e condotta dal maestro Franco Lo Schiavo che da anni trasmette la cultura del tango presso i locali del Circolo Samarcanda in via Emilio Cuzzocrea 11.

Rigenerazione urbana e comunità

L’iniziativa rappresenta un importante esempio di rigenerazione urbana e culturale, dove gli spazi pubblici – come la Scalinata storica di Via Giudecca – vengono trasformati in luoghi vivi di incontro, partecipazione e condivisione. Un modo concreto per restituire valore ai beni comuni e rafforzare il senso di comunità attraverso la cultura e la bellezza.

Un invito a vivere Reggio tra danza e cultura

Tango sotto le stelle è quindi un invito a vivere Reggio in modo nuovo, riscoprendo i suoi luoghi simbolici attraverso la forza del tango e l’incontro tra le persone. Vi aspettiamo il 19 Settembre alle ore 20.00 sulla Scalinata di Via Giudecca.