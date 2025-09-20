Reggio Calabria, Surace: “Fip ha partecipato al bando per il Pianeta Viola”

Il presidente della Fip Calabria, Paolo Surace, annuncia che la Fip ha preso parte al bando per l'assegnazione del Pianeta Viola

Pianeta Viola

La Federazione Italiana Pallacanestro Calabria si prepara con grande entusiasmo all’avvio della nuova stagione agonistica, che prenderà il via tra un paio di settimane con i campionati regionali e giovanili. DR1, DR2 e le competizioni giovanili maschili e femminili che animeranno un panorama cestistico calabrese in costante crescita. Il Presidente della Fip, Paolo Surace, esprime viva soddisfazione per i dati preliminari: “stiamo assistendo, così come negli anni precedenti, a un trend di iscrizioni in aumento, sia per le squadre senior, per quelle giovanili e per il minibasket. È un segnale che ci incoraggia e che conferma la positiva della strada tracciata e del lavoro svolto in questi anni insieme alle società ed a tutte le componenti”.

Altro capitolo rilevante è lo sviluppo della formazione: “in pochi mesi – aggiunge Surace – abbiamo avuto quasi 100 adesioni ai nostri corsi per nuovi istruttori minibasket, allenatori regionali, allenatori in formazione e preparatori fisici. È un patrimonio di competenze che ci consentirà di guardare al futuro con fiducia e progettualità“.

Un capitolo centrale della strategia federale è dedicato all’impiantistica.
stiamo lavorando con gli enti in maniera costante – sottolinea Surace –
per favorire la crescita delle strutture in tutte le province calabresi per
creare basi solide per il futuro“.

In questo percorso, un ruolo fondamentale è affidato al rilancio del Pianeta Viola, storica casa della pallacanestro reggina. “Abbiamo risposto presente al bando indetto dalla Città Metropolitana – spiega Surace – perché crediamo che il Pianeta Viola debba tornare a essere il cuore pulsante del basket in riva allo Stretto. È un gioiello che ha segnato la storia della nostra pallacanestro e che deve tornare punto di riferimento per tutte le società reggine. Non vediamo l’ora che possa ripartire, perché significherà restituire a tanti giovani e appassionati un luogo di sport, aggregazione e crescita”.

Per la Fip Calabria, ogni risultato è solo un nuovo punto di partenza: “la nostra filosofia – ribadisce Surace – è quella di considerare ogni traguardo come stimolo per un obiettivo ancora più ambizioso. Questo è possibile grazie alla costante collaborazione con le società, con tutti i tesserati e con le Regioni vicine con le quali stiamo sviluppando progetti comuni finalizzati alla crescita del movimento. La stagione 2025/26, dunque, si annuncia intensa e appassionante: un percorso che parte da numeri positivi e che guarda al futuro con obiettivi chiari, radicati nella passione di una terra che ha la pallacanestro nel proprio Dna“.

