Reggio Calabria, Sorical chiede la revoca dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua

Sorical ha comunicato oggi al Comune di Reggio Calabria e all’Asp di Reggio la richiesta di revoca dell’ordinanza di non potabilità emessa a seguito di una transitoria disfunzione dell’impianto di potabilizzazione Menta che riceve l’acqua grezza dalla diga. La complessa attività messa in campo dalla Sorical, che ha interessato gran parte della rete idrica a servizio della città di Reggio Calabria, è culminata con una serie di determinazioni analitiche chimiche e batteriologiche ufficiali emesse dal Servizio Interno Analisi di Laboratorio della società e da un laboratorio esterno accreditato del quale si è avvalsi, che ne attestano la piena conformità ai sensi di legge.